محافظ دمشق في جلسة حوارية مع الإعلاميين: خطط خدمية وتنظيمية لتحسين واقع المدينة

دمشق-سانا

ركزت الجلسة الحوارية التي عقدها محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، اليوم الأحد، مع عددٍ من الإعلاميين، بحضور مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان، على تعزيز دور الإعلام ومسؤوليته الوطنية في مواكبة مرحلة البناء وإيصال صوت المجتمع إلى صنّاع القرار.

وخلال الجلسة، أكد مستشار رئاسة الجمهورية، أهمية دور الإعلام ومسؤوليته الوطنية، وضرورة أن يواكب مرحلة البناء وإعادة الإعمار، وأن يعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات، مع الالتزام بأمانة الكلمة وصون التضحيات، التي تحقق بفضلها انتصار الثورة السورية، والمساهمة في بناء الدولة للأجيال القادمة.

جهود مضاعفة بعد التحرير ومعالجة التحديات

من جانبه، لفت إدلبي إلى مكانة دمشق كعاصمة تاريخية، واستعرض ما أنجزته المحافظة، وخططها الخدمية والتنظيمية بعد التحرير، وما واجهته من تحديات خلال عملها، وما تطلب ذلك من مضاعفة جهودها لتلبية ومعالجة طلبات المواطنين الخدمية، وتحسين واقع المدينة في مختلف القطاعات، إضافة إلى متابعة ملفات إعادة إعمار الأحياء التي دمرها النظام البائد.

كما اشار إلى المشاريع التي تخطط المحافظة لتنفيذها من طرق وأنفاق ومرائب، وتنظيم الحركة المرورية والبسطات والأسواق وغيرها.

وبيّن أن المحافظة اعتمدت آلية تشاركية عبر استطلاع آراء المجتمع المحلي في الأحياء، وتشكيل لجان تضم بين 7 و11 عضواً مرتبطة بمديرية المجالس المحلية لنقل احتياجات المواطنين.

الإعلام صلة وصل بين المجتمع وصنّاع القرار

وفي تصريحٍ لمراسلة سانا، أكد مدير إعلام دمشق إبراهيم كوكي، أن أهمية هذه الجلسة تكمن في إيصال أصوات المواطنين والصحفيين وهمومهم، ولا سيما أن الإعلام صوت المجتمع للسلطة ولصنّاع القرار، كما أنه صوت الحكومة لدى الناس.