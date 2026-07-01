تركيب محولتين كهربائيتين في يلدا وببيلا بريف دمشق

IMG 20260701 WA0010 تركيب محولتين كهربائيتين في يلدا وببيلا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أنجزت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق تأهيل واستبدال محولتين كهربائيتين في بلدتي يلدا وببيلا، وذلك في إطار خطة الشركة لإعادة تأهيل المراكز المتضررة وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية.

IMG 20260701 WA0012 تركيب محولتين كهربائيتين في يلدا وببيلا بريف دمشق

وذكرت الشركة عبر منشو لها على الفيسبوك اليوم الأربعاء أن الأعمال شملت تأهيل مركز تحويل ببيلا 6، وتركيب محولة جديدة باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير بعد احتراق المحولة السابقة، كما قامت الورشات بتركيب محولة جديدة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل يلدا 19 بدلاً من المركز المسبق الصنع، لتحسين جودة ودعم استقرار التغذية الكهربائية في المنطقة.

وكانت الشركة أنهت في الـ 26 من حزيران الماضي أعمال تركيب واستبدال أربع محولات كهربائية ‏في مناطق البحدلية والحسينية ومعضمية الشام والسبينة بريف دمشق، لتعزيز جاهزية الشبكة الكهربائية ‏وتحسين استقرار التغذية.‏

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