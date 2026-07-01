تركيب محولتين كهربائيتين في يلدا وببيلا بريف دمشق

وذكرت الشركة عبر منشو لها على الفيسبوك اليوم الأربعاء أن الأعمال شملت تأهيل مركز تحويل ببيلا 6، وتركيب محولة جديدة باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير بعد احتراق المحولة السابقة، كما قامت الورشات بتركيب محولة جديدة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل يلدا 19 بدلاً من المركز المسبق الصنع، لتحسين جودة ودعم استقرار التغذية الكهربائية في المنطقة.