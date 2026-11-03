‏10 إصابات بحوادث سير في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية ‏

دمشق-سانا
أصيب 10 أشخاص، جراء حوادث سير وقعت في مناطق مختلفة من سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء، بأن فرقه استجابت لـ 11 حادث سير أسفرت عن إصابة 10 أشخاص، قدمت الإسعافات الأولية لهم، ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت مواقعها.
وجدد الدفاع المدني دعوته السائقين إلى تخفيف السرعة، والتأكد من السلامة الفنية للمركبات، ولا سيما المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
وفي سياق آخر، استجابت فرق الدفاع المدني لـ26 حريقاً شملت منازل ومحال تجارية وأعشاباً وأشجاراً ومكبات قمامة وأسلاكاً كهربائية، وتمكنت من إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها، دون تسجيل إصابات، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة الامتناع عن إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وتجنب رمي أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما بالقرب من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى عدم حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، وإزالتها بطرق آمنة.
وكانت فرق الدفاع المدني استجابت، أمس الأول، لـ16 حادث سير في عدد من المحافظات السورية، أسفرت عن إصابة 16 شخصاً.