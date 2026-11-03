‏10 إصابات بحوادث سير في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية ‏

دمشق-سانا

أصيب 10 أشخاص، جراء حوادث سير وقعت في مناطق مختلفة من سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، استجابت لها ‏فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء، بأن فرقه استجابت لـ 11 حادث سير أسفرت عن إصابة 10 ‏أشخاص، قدمت الإسعافات الأولية لهم، ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت ‏مواقعها.‏

وجدد الدفاع المدني دعوته السائقين إلى تخفيف السرعة، والتأكد من السلامة الفنية للمركبات، ولا سيما المكابح ‏وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

وفي سياق آخر، استجابت فرق الدفاع المدني لـ26 حريقاً شملت منازل ومحال تجارية وأعشاباً وأشجاراً ومكبات قمامة ‏وأسلاكاً كهربائية، وتمكنت من إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها، دون تسجيل إصابات، فيما اقتصرت الأضرار على ‏الخسائر المادية.‏

وشدد الدفاع المدني على ضرورة الامتناع عن إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وتجنب رمي ‏أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما بالقرب من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة ‏إلى عدم حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، وإزالتها بطرق آمنة.‏

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت، أمس الأول، لـ16 حادث سير في عدد من المحافظات السورية، أسفرت عن إصابة ‌‏16 شخصاً.