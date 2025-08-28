وقفة تضامنية للهلال الأحمر في حماة تسلط الضوء على قضية المفقودين الإنسانية

حماة-سانا

نظم فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة حماة وقفة تضامنية رمزية أمام مقره في حي البرناوي، بمشاركة نحو 300 متطوع ومتطوعة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين الذي يصادف 30 آب من كل عام.

وأكد منسق التواصل والإعلام في الفرع، يوسف العلي، في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الوقفة تأتي ضمن مبادرة وطنية أطلقتها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في جميع المحافظات، بهدف تسليط الضوء على قضية المفقودين وتقديم الدعم المعنوي لعائلاتهم، باعتبارها جزءاً أساسياً من العمل الإنساني الذي تضطلع به المنظمة.

وشدد العلي على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بهذه القضية، التي تمس آلاف الأسر السورية، داعياً إلى تكثيف الجهود الرسمية والأهلية لمعرفة مصير المفقودين والمختفين قسرياً.

من جانبها، أوضحت المتطوعة رانيا كبتاوي أن المشاركة في هذه الوقفة تعكس التزام المتطوعين بالوقوف إلى جانب العائلات التي تعيش ألم الفقد، مؤكدة أن التضامن معهم هو واجب إنساني وأخلاقي.

ويُعد اليوم العالمي للمفقودين مناسبة دولية للتذكير بمعاناة الأسر التي فقدت أحبّاءها، وقد أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 19 لعام 2025 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين، والتي تتولى مهمة البحث والكشف عن مصيرهم، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.