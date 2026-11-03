الاتحاد الآسيوي يؤجل كأس آسيا 2027 إلى شتاء 2027-2028‏

كوالالمبور-سانا
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل بطولة كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية، لتقام خلال الفترة من 23 كانون الأول 2027 ولغاية 21 كانون الثاني 2028.
وأوضح الاتحاد، وفقاً لما نشره على موقعه الرسمي، أن قرار إعادة جدولة البطولة جاء بعد مشاورات مع اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد السعودي لكرة القدم، في ضوء الظروف الراهنة والتطورات التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من اعتبارات تتعلق بالسفر والترتيبات اللوجستية.
وأشار الاتحاد إلى أن الظروف الاستثنائية جعلت من الصعب إقامة البطولة في موعدها المحدد، ما استدعى تأجيلها لضمان توفير الظروف المناسبة للمنتخبات المشاركة والمسؤولين والجماهير والجهات المعنية.
وبيّن أنه سيقدم المواعيد الجديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على موافقته، مؤكداً مواصلة التنسيق مع اللجنة المنظمة والاتحادات الوطنية المشاركة والشركاء والرعاة، لضمان تنظيم البطولة بالمستوى المطلوب.
وكان من المقرر إقامة النسخة المقبلة من البطولة خلال الفترة من 7 كانون الثاني إلى 5 شباط 2027.