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الاتحاد الآسيوي يؤجل كأس آسيا 2027 إلى شتاء 2027-2028‏

1111 1 الاتحاد الآسيوي يؤجل كأس آسيا 2027 إلى شتاء 2027-2028‏
كأس آسيا 2027- موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

كوالالمبور-سانا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل بطولة كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية، لتقام خلال الفترة من 23 ‏كانون الأول 2027 ولغاية 21 كانون الثاني 2028.‏

وأوضح الاتحاد، وفقاً لما نشره على موقعه الرسمي، أن قرار إعادة جدولة البطولة جاء بعد مشاورات مع اللجنة المحلية ‏المنظمة والاتحاد السعودي لكرة القدم، في ضوء الظروف الراهنة والتطورات التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من ‏اعتبارات تتعلق بالسفر والترتيبات اللوجستية.‏

وأشار الاتحاد إلى أن الظروف الاستثنائية جعلت من الصعب إقامة البطولة في موعدها المحدد، ما استدعى تأجيلها ‏لضمان توفير الظروف المناسبة للمنتخبات المشاركة والمسؤولين والجماهير والجهات المعنية.‏

وبيّن أنه سيقدم المواعيد الجديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على موافقته، مؤكداً مواصلة التنسيق مع اللجنة ‏المنظمة والاتحادات الوطنية المشاركة والشركاء والرعاة، لضمان تنظيم البطولة بالمستوى المطلوب.‏

وكان من المقرر إقامة النسخة المقبلة من البطولة خلال الفترة من 7 كانون الثاني إلى 5 شباط 2027.‏

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