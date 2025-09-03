الإسعاف والطوارئ في قلب الحدث.. رعاية صحية متكاملة في معرض دمشق الدولي

دمشق-سانا

أعلن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور نجيب النعسان، أن مديرية الإسعاف قامت باستنفار الخدمات الطبية والإسعافية ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، من خلال أربع سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، وعيادة متنقلة، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للزوار والعاملين.

وأوضح النعسان في تصريح لمراسلة سانا، أن هذه السيارات والعيادة المتنقلة تعمل بكامل طاقمها الطبي، لتقديم الخدمات الإسعافية الفورية للحالات البسيطة والمتوسطة، وكذلك تقديم العلاج الأولي للحالات الحرجة قبل نقلها إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج المتخصص.

وقال النعسان: إن الحالات التي يتم التعامل معها في العيادة المتنقلة تشمل: الجروح السطحية والخدوش وحالات الإغماء وهبوط الضغط، فيما يتم التعامل مع الحالات الأكثر خطورة، عبر تقديم العلاج الإسعافي الأولي ثم نقلها فوراً إلى أقرب مستشفى.

وأوضح أن عدد الحالات التي تم التعامل معها خلال أيام المعرض بلغ 384 حالة بين جروح، ورضوض، وحالات هبوط ضغط، وضربة شمس، وربو شديد، واحتشاء عضلة قلبية، إضافة الى 17 حالة تم نقلها للمستشفى.

ولفت النعسان إلى وجود تنسيق جيد مع الشركاء في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، والهلال الأحمر العربي السوري، حيث تعمل فرق مشتركة وجوالة في جميع أرجاء المعرض لتسهيل نقل الحالات إلى نقطة الإسعاف أو العيادة لتلقي العلاج أو تحويلها.

وفي إطار الإجراءات الوقائية، أوضح النعسان أنه تم توزيع بروشورات على الزوار تتضمن شرحاً للخدمات التي تقدمها مديرية الإسعاف ووزارة الصحة، وطريقة طلب سيارة إسعاف عبر مركز القيادة والتحكم على الرقم (110)؛ للتعامل مع أي طارئ على مدار الساعة.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف المشاركة، مجهزة بأحدث المعدات الطبية اللازمة للإسعافات الأولية، بما في ذلك أجهزة الصدمات الكهربائية (الصادم) والمنفسات وأجهزة (المونيتور) وأجهزة مزيل الرجفان الآلي، كما أن العيادة المتنقلة تحتوي على جميع المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية اللازمة لتقييم الحالة وتقديم العلاج الفوري.

وسجّل معرض دمشق الدولي حضوراً جماهيرياً كثيفاً خلال خمسة أيام من انطلاق الفعاليات الرسمية، حيث بلغ عدد الزوار 891,000 شخص، كما شاركت فيه 800 شركة محلية وعربية وأجنبية، مع تمثيل رسمي من 44 دولة، ما يعكس الاهتمام المحلي والدولي الكبير بهذه التظاهرة الاقتصادية والثقافية الأبرز في سوريا.