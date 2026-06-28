وفاة شخص وإصابة 21 آخرين جراء حرائق وحوادث ‏سير في سوريا ‏

دمشق-سانا
توفي شخص، وأصيب 21 آخرون، جراء حرائق وحوادث سير وقعت في عموم سوريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام بأن فرقه استجابت لـ 225 حريقاً بينها 28 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات في (المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، أسفرت عن تسجيل حالة وفاة وإصابة 3 أشخاص، بينهم عنصرا إطفاء وعن خسائر مادية.
وجدد الدفاع المدني التذكير بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 19 حادث سير أسفرت عن إصابة 18 شخصاً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم جرى نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وتوجه الدفاع إلى السائقين بضرورة تخفيف السرعة وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
وكان أصيب 15 شخصاً بجروح جراء 195 حريقاً وحوادث سير وقعت في عموم سوريا أمس الأول الجمعة، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.