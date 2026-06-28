وفاة شخص وإصابة 21 آخرين جراء حرائق وحوادث ‏سير في سوريا ‏

حريق4 2 وفاة شخص وإصابة 21 آخرين جراء حرائق وحوادث ‏سير في سوريا ‏

دمشق-سانا‏

توفي شخص، وأصيب 21 آخرون، جراء حرائق وحوادث ‏سير وقعت في عموم سوريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية ‏استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث‎.‎
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وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام بأن فرقه ‏استجابت لـ 225 حريقاً بينها 28 حريقاً في الحقول ‏والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات في (المنازل ‏والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة ‏والأسلاك الكهربائية)، أسفرت عن تسجيل حالة وفاة ‏وإصابة 3 أشخاص، بينهم عنصرا إطفاء وعن خسائر ‏مادية‎.‎

‎ ‎وجدد الدفاع المدني التذكير بعدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎
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كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 19 حادث سير ‏أسفرت عن إصابة 18 شخصاً، تم تقديم الإسعافات ‏الأولية لهم ثم جرى نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج ‏اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها‎.‎

‎ وتوجه الدفاع إلى السائقين بضرورة تخفيف السرعة ‏وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، ‏وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي ‏تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول‎.‎

‎ ‎وكان أصيب 15 شخصاً بجروح جراء 195 حريقاً ‏وحوادث سير وقعت في ‏عموم سوريا أمس الأول الجمعة، ‏استجابت لها ‏فرق الدفاع المدني السوري في وزارة ‏الطوارئ وإدارة ‏الكوارث‎.‎

حادث1 2 وفاة شخص وإصابة 21 آخرين جراء حرائق وحوادث ‏سير في سوريا ‏
حادث6 وفاة شخص وإصابة 21 آخرين جراء حرائق وحوادث ‏سير في سوريا ‏
حادث7 وفاة شخص وإصابة 21 آخرين جراء حرائق وحوادث ‏سير في سوريا ‏
حريق 3 وفاة شخص وإصابة 21 آخرين جراء حرائق وحوادث ‏سير في سوريا ‏
حريق1 4 وفاة شخص وإصابة 21 آخرين جراء حرائق وحوادث ‏سير في سوريا ‏
حريق3 4 وفاة شخص وإصابة 21 آخرين جراء حرائق وحوادث ‏سير في سوريا ‏
حريق5 2 وفاة شخص وإصابة 21 آخرين جراء حرائق وحوادث ‏سير في سوريا ‏
حريق6 1 وفاة شخص وإصابة 21 آخرين جراء حرائق وحوادث ‏سير في سوريا ‏
حريق7 3 وفاة شخص وإصابة 21 آخرين جراء حرائق وحوادث ‏سير في سوريا ‏
حريق8 1 وفاة شخص وإصابة 21 آخرين جراء حرائق وحوادث ‏سير في سوريا ‏
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