تفقد أعمال تركيب خط الإنتاج الجديد في فرن إزرع بريف درعا الشرقي

درعا-سانا



أجرى مدير فرع المخابز في درعا ولجنة الإشراف في مديرية الخدمات بالمحافظة، اليوم الأحد، جولة ميدانية إلى فرن إزرع في الريف الشرقي، لمتابعة أعمال تركيب خط الإنتاج الجديد الذي تنفذه منظمة أوكسفام، والوقوف على واقع العمل واحتياجاته الفنية.



وركزت الجولة على مراحل تنفيذ مشروع تركيب الخط الجديد، وضمان استمرارية العمل بما يلبي احتياجات الأهالي في مدينة إزرع والمناطق المحيطة، إضافة إلى تقييم الحالة الفنية لخط الإنتاج القديم والصالة القديمة.



وأوضح مدير الفرع أسامة عبيد في تصريح لمراسل سانا، أن استكمال أعمال التركيب والتجهيز يجب أن يتم وفق المواصفات الفنية المعتمدة، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية ومنظمة أوكسفام لضمان دخول الخط الجديد بالخدمة في أقرب وقت، بما ينعكس إيجاباً على استقرار إنتاج الخبز، وتحسين مستوى الخدمة.



وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة زيارات ينفذها فرع المخابز بدرعا لمتابعة واقع الأفران الحكومية ورصد احتياجاتها الفنية والإنتاجية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.



وكان مدير منطقة الصنمين ووفد من أوكسفام بحثوا في السابع من الشهر الجاري سبل دعم مخبز كفر شمس التشاركي، وتطوير العملية الإنتاجية فيه.



