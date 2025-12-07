مكافحة المخدرات في حمص تضبط 20 ألف حبة كبتاغون وتوقف متورطين بالتهريب والتوزيع

حمص-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في القطاع الشرقي، القبض على شخصين تورطا في تهريب المواد المخدرة عبر الحدود اللبنانية وتوزيعها داخل أحياء المدينة.

وذكرت محافظة حمص في قناتها على تلغرام أن العملية جاءت بعد رصد وتتبع دقيقين لنشاط المقبوض عليهما، أسفرت عن ضبط نحو 20 ألف حبة كبتاغون، إضافة إلى مسدس حربي ومبالغ مالية بالدولار الأمريكي كانت بحوزتهما.

وأشارت إلى أنه تمت إحالة المقبوض عليهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وتواصل إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، جهودها المكثفة لوضع حد لآفة المخدرات، حيث صادرت وأتلفت خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من هذه الآفة التي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها داخل المجتمع، إضافة إلى تصديرها إلى دول الجوار ومناطق أخرى من العالم.