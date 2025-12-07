مكافحة المخدرات في حمص تضبط 20 ألف حبة كبتاغون وتوقف متورطين بالتهريب والتوزيع

photo 2025 12 07 21 09 49 مكافحة المخدرات في حمص تضبط 20 ألف حبة كبتاغون وتوقف متورطين بالتهريب والتوزيع

حمص-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في القطاع الشرقي، القبض على شخصين تورطا في تهريب المواد المخدرة عبر الحدود اللبنانية وتوزيعها داخل أحياء المدينة.

photo 2025 12 07 21 09 51 مكافحة المخدرات في حمص تضبط 20 ألف حبة كبتاغون وتوقف متورطين بالتهريب والتوزيع

وذكرت محافظة حمص في قناتها على تلغرام أن العملية جاءت بعد رصد وتتبع دقيقين لنشاط المقبوض عليهما، أسفرت عن ضبط نحو 20 ألف حبة كبتاغون، إضافة إلى مسدس حربي ومبالغ مالية بالدولار الأمريكي كانت بحوزتهما.

وأشارت إلى أنه تمت إحالة المقبوض عليهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وتواصل إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، جهودها المكثفة لوضع حد لآفة المخدرات، حيث صادرت وأتلفت خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من هذه الآفة التي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها داخل المجتمع، إضافة إلى تصديرها إلى دول الجوار ومناطق أخرى من العالم.

photo 2025 12 07 21 09 35 مكافحة المخدرات في حمص تضبط 20 ألف حبة كبتاغون وتوقف متورطين بالتهريب والتوزيع
photo 2025 12 07 21 09 45 مكافحة المخدرات في حمص تضبط 20 ألف حبة كبتاغون وتوقف متورطين بالتهريب والتوزيع
محافظ دمشق.. سوريا تستعيد مكانتها ونشكر كل من وقف إلى جانبها
شرطة سرمدا بريف إدلب تكشف ملابسات جريمة سرقة مستودع بقيمة 56 ألف دولار
الرئيس الشرع يصدر قرارين بتعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً للجمهورية وتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى
فعاليات ثقافية متنوعة ضمن مهرجان البازلت الأول للفنون في السويداء
معاون وزير السياحة: ضبط المنشآت السياحية سيكون عبر الشرطة السياحية لضمان جودة الخدمات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك