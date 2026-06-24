الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد

دمشق-سانا

بدأت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.

وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد الحميد الحمود، وحسام عبد الرحمن، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي.

وبعد تلاوة لائحة الاتهام أوقف البث المباشر للمحاكمة، وأوضحت وزارة العدل أن ذلك جاء ضمن إجراءات برنامج حماية الشهود، مع استمرار جلسة المحاكمة واستكمال جميع الإجراءات القضائية بشكل اعتيادي دون عرضها على الهواء حفاظاً على سرية الشهادات وسلامة المشاركين في القضية.

وفي الـ21 من حزيران 2025، أعلنت وزارة الداخلية القبض على “وسيم الأسد” على الحدود السورية اللبنانية في عملية أمنية محكمة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.

وفي إطار تحقيق العدالة الانتقالية، يواصل القضاء السوري إجراء محاكمات بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، بدأت في الـ 26 من نيسان الماضي بمحاكمة “عاطف نجيب”، ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.

يتبع…