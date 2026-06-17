“يوم إرشاد مهني” لمؤسسة إدارة الموارد البشرية في دمشق

دمشق-سانا

نظمت مؤسسة إدارة الموارد البشرية اليوم الأربعاء بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فعالية بعنوان “يوم إرشاد مهني”، وذلك في مبنى مركز قدرات لتمكين الشباب في دمشق.

وتستهدف الفعالية كل طالب وخريج، أو باحثاً عن عمل يرغب بتطوير مساره المهني، بالتعرف على متطلبات سوق العمل، وعرض نصائح عملية للتطوير، وكيفية إعداد السير الذاتية، وأسرار النجاح في المقابلات الوظيفية، والمهارات المطلوبة.

وأوضح رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدكتور منير عباس في تصريح لـ سانا، أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مثل هذه الفعالية بصيغة رسمية مشتركة، نظراً للحاجة الملحة إلى ردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الشركات للعمالة، وخاصة أن سوق العمل السورية تعاني منذ سنوات من نقص واضح في منظومات الإرشاد المهني، الأمر الذي يستدعي مبادرات عملية لهذا الشأن.

وأشار عباس إلى مشاركة نماذج ناجحة من تجارب الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات عمل عدة، أثبتوا فيها قدرتهم على المنافسة وقيادة المشاريع، بما يعزز من رسائل التمكين وعمليات الدمج.

بدوره أوضح أحمد شهاب الدين رئيس مركز قدرات أن التعاون مع المؤسسة أتاح إجراء مقابلات مباشرة ومجانية بين الشركات والباحثين عن عمل، مشيراً إلى أن المركز يعمل عبر شراكات مع نحو 18 منظمة لتقديم دورات في المحاسبة والموارد البشرية وريادة الأعمال ولغة الإشارة وغيرها، وأن العمل جارٍ لتعميم تجربة دمشق في باقي المحافظات.



بدوره تحدث ليث المبيض مؤسس وكالة “نون بلا حدود” للتسويق الإلكتروني المشاركة في الفعالية، عن تجربتهم في الوكالة التي تعد مشروعاً ريادياً رقمياً، وخاصة أن 70 بالمئة من كوادرها من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يجري التركيز على تدريب هذه الفئة وتمكينها عبر عملها في مجالات التصميم والمونتاج والتسويق الإلكتروني وإدارة الحملات الإعلانية، بما يتيح لهم العمل كمستقلين وتأسيس مشاريعهم الخاصة.



ويعد مركز قدرات أحد برامج سوق العمل الفعالة التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون والتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية، ويهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب والباحثين عن عمل في جميع المجالات والقضايا التي تهمهم، من خلال منهجية تدمج بين الخبرات النظرية وتطبيقاتها العملية، وصولاً إلى تمكين الشباب من تخطيط مستقبلهم وخياراتهم واتخاذ قرارات مهنية ناجحة.



وأشهرت مؤسسة إدارة الموارد البشرية عام 2007 من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتهدف إلى نشر ثقافة إدارة الموارد البشرية في كل من القطاع العام والخاص والأهلي.