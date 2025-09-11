الزبداني تستعيد نبضها الاقتصادي مع انطلاق مهرجان التسوق بمشاركة 75 شركة وطنية

ريف دمشق-سانا

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان التسوق والعودة إلى المدارس تحت شعار “كل ما تحتاجه العائلة”، في مدينة الزبداني بريف دمشق، بتنظيم من غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع مجلس المدينة، وبمشاركة أكثر من 75 شركة وطنية متخصصة في الصناعات الغذائية والنسيجية والمستلزمات المدرسية.

دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء

ويقدم المهرجان عروضاً واسعة تشمل القرطاسية، الحقائب، الأحذية، الملابس، المنظفات، والمواد الغذائية، ضمن حسومات مباشرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي أكد في تصريح لمراسل سانا أن المهرجان يشكل منصة اقتصادية لدعم المنتج المحلي، وتشجيع الأسر على التسوق بأسعار مناسبة، مشيراً إلى حرص الشركات المشاركة على تقديم عروض نوعية تعزز ثقة المستهلك بالصناعة الوطنية.

تنشيط اقتصادي وإعادة الحياة للمدينة

رئيس مجلس مدينة الزبداني المهندس سمير درويش اعتبر أن المهرجان يمثل خطوة مهمة نحو إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي للمدينة بعد سنوات من الحرب، مشدداً على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان استمرارية هذه الفعاليات.

من جهته، أوضح مدير المهرجان محمد العمر أن الفعالية توفر بيئة تسويقية مباشرة بعيداً عن الوساطة، ما يسهم في تنشيط السوق المحلية وتقديم المنتج الوطني بجودة عالية وسعر مناسب.

ويستمر المهرجان حتى الـ 25 من أيلول الجاري، ويستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة مساءً.