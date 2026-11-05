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بنك إنكلترا يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات

7P7RSZWKVFMULEQQGXBI4D3DJ4 بنك إنكلترا يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات
مبنى بنك إنكلترا في لندن- رويترز

لندن-سانا‏

رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيراً إلى ‏احتمال تطبيق زيادة أخرى على الأقل إذا استمرت الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة “رويترز” عن البنك قوله: إنه “من المرجح أن يصل التضخم في بريطانيا إلى ‏حوالي 5% في منتصف العام المقبل، وهو ما يزيد على مثلي الهدف الذي حدده البنك ‏المركزي”.

ووفقاً للبنك فإن “حجم ضغوط التضخم المتوقعة جراء ارتفاع أسعار الطاقة على مدى أشهر ‏يتطلب رفع سعر الفائدة الآن”.

وتأتي خطوة بنك إنكلترا في ظل تصاعد الضغوط التضخمية على الاقتصاد البريطاني، مع ‏ارتفاع أسعار الطاقة والنفط بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، الأمر الذي يزيد تكاليف ‏الإنتاج والنقل والمعيشة، ويهدد بتراجع القدرة الشرائية للأسر.

وتُعد أسعار الفائدة من أبرز الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، إذ ‏يؤدي رفعها إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتشجيع الادخار، بما يسهم في تقليص الإنفاق والطلب ‏الاستهلاكي والحد من ارتفاع الأسعار، لكنه قد ينعكس في المقابل على الاستثمارات والنمو ‏الاقتصادي وسوق العقارات.

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