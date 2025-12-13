احتفال بإنارة كنيسة القديسين بولس وبطرس في مدينة السقيلبية بريف حماة

حماة-سانا

احتفل أهالي مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي مساء اليوم، بإنارة كنيسة القديسين بولس وبطرس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في أجواء مميزة تزامنت مع الذكرى السنوية الأولى للتحرير، ما أضفى على المناسبة طابعاً وطنياً وروحياً خاصاً.

وأوضح فهد الناصر في تصريح لمراسل سانا، أن الاحتفال هذا العام يحمل رمزية مضاعفة، إذ يجمع بين فرحة الميلاد وذكرى التحرير، ليعكس صورة سوريا الحرة التي تستعيد عافيتها.

وأشار إبراهيم حداد وأنور سنكري، إلى أن الفعالية جسدت قيم المحبة والإخاء في مدينة السقيلبية، حيث شارك أبناء مختلف المكونات الاجتماعية في أجواء من التكاتف والوحدة الوطنية بعد التحرير، مؤكدين أن هذه المشاركة المشتركة تعبر عن عمق الروابط بين السوريين.

ويأتي الاحتفال ضمن سلسلة فعاليات تشهدها مختلف المناطق السورية؛ احتفاءً بعيد الميلاد المجيد والذكرى الأولى للتحرير، في رسالة تؤكد وحدة السوريين وتمسكهم بقيم المحبة والسلام التي تجمع أبناء الوطن وتدفعهم نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

