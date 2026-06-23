تفعيل مكتب خدمة المواطن في مبنى محافظة السويداء ‏

السويداء-سانا
فعلت محافظة السويداء، اليوم الثلاثاء، مكتب خدمة المواطن في مبنى المحافظة ببلدة الصورة الصغيرة، بالتعاون مع مكتب البريد في المحافظة.
وذكرت المحافظة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن المركز يقدم مجموعة من الخدمات المُتكاملة في موقع واحد، لتوفير الوقت والجهد تشمل تسديد أقساط التعليم النظامي والموازي بجامعة طرطوس، والتعليم المفتوح في جامعتي دمشق وطرطوس، وأقساط الجامعة الافتراضية.
كما تتضمن الخدمات التحويلات المالية الفورية بين المحافظات، وخدمة شام كاش (إيداع وسحب نقدي)، واستخراج وثائق “غير محكوم” و”غير عامل” وتعبئة رصيد MTN وتسديد الفواتير الشهرية.
وكان محافظ السويداء مصطفى البكور بحث مع مدير المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد، في الـ21 من الشهر الجاري سبل تفعيل وتطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة في المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتخفيف الأعباء عن الأهالي.