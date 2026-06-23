تفعيل مكتب خدمة المواطن في مبنى محافظة السويداء ‏

السويداء-سانا‏

فعلت محافظة السويداء، اليوم الثلاثاء، مكتب خدمة المواطن في مبنى المحافظة ‏ببلدة الصورة الصغيرة، بالتعاون مع مكتب البريد في المحافظة.‏

وذكرت المحافظة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن المركز يقدم ‏مجموعة من الخدمات المُتكاملة في موقع واحد، لتوفير الوقت والجهد تشمل ‏تسديد أقساط التعليم النظامي والموازي بجامعة طرطوس، والتعليم المفتوح ‏في جامعتي دمشق وطرطوس، وأقساط الجامعة الافتراضية.

كما تتضمن الخدمات التحويلات المالية الفورية بين المحافظات، وخدمة شام ‏كاش (إيداع وسحب نقدي)، واستخراج وثائق “غير محكوم” و”غير عامل” ‏وتعبئة رصيد ‏MTN‏ وتسديد الفواتير الشهرية.‏

وكان محافظ السويداء مصطفى البكور بحث مع مدير المؤسسة السورية ‏للبريد عماد الدين حمد، في الـ21 من الشهر الجاري سبل تفعيل وتطوير ‏الخدمات التي تقدمها المؤسسة في المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة ‏الخدمات، وتخفيف الأعباء عن الأهالي.‏