فعالية في ريف دمشق للتعريف بالرعاية البديلة ‏للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية ‏

‎ريف دمشق-سانا‏

نظمت الهيئة العامة لمجمع بيوت لحن الحياة، ‏بالتعاون مع منظمة بيت الطفل، وبرعاية من وزارة ‏الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، اليوم الأربعاء، ‏فعالية خيرية واجتماعية مخصصة لأطفال المجمع ‏للتعريف بالرعاية البديلة (الاحتضان) لفاقدي الرعاية ‏الأسرية من الأطفال بعنوان (لكل طفل أسرة)، وذلك ‏في مبنى المجمع بريف دمشق‎.‎

هدف الفعالية

وتهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي بأهمية الرعاية ‏الأسرية كخيار أول للطفل، ودعم وتطوير منظومة ‏وطنية للرعاية البديلة في سوريا، وتقليل الوصم ‏والتمييز تجاه الأطفال المحرومين، وتعزيز الشراكة ‏بين الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، ‏وإبراز أصوات الأطفال والأسر الحاضنة ضمن ‏عملية التغيير، وتبادل الخبرات والممارسات في ‏مجال حماية الطفل‎.‎

مسؤولية مشتركة

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند ‏قبوات، في كلمة لها خلال الفعالية حرص الوزارة ‏على مد يد العون لكل ما من شأنه أن يسهم في تقديم ‏الرعاية للأطفال التي هي مسؤولية وطنية مشتركة ‏بين الحكومة والمجتمع المحلي ومنظماته، كون حياة ‏الطفل الحقيقية تحتاج إلى شعوره بالأمان والاستقرار ‏والانتماء لبلده، داعية إلى تعاون جميع الأطراف ‏المعنية لتوفير أفضل بيئة ممكنة لنشأة الأطفال فيها.‎

تطوير الفكر وآلية الرعاية

بدوره، أشار مدير الهيئة العامة لمجمع بيوت لحن ‏الحياة معتصم السلومي إلى أن الهيئة تعمل على ‏تحويل بيوت الرعاية إلى بيئة أسرية توفر للأطفال ‏الأمان والاحتواء والمحبة، بما يضمن لهم حياة ‏كريمة، موضحاً أن تطوير هذه البيوت لم يقتصر ‏على المباني بل يشمل الفكر والرسالة وآلية الرعاية، ‏ليشعر الطفل بأنه يعيش في بيت يضمه ويقدم له ‏الرعاية والحب والاهتمام، وليس في مؤسسة إيواء‎.‎

‎ ‎منظومة وطنية متكاملة

من جهته بيّن المدير التنفيذي لمنظمة بيت الطفل ‏فيصل الحمود أن إعادة إعمار سوريا تشمل بناء ‏منظومة وطنية متكاملة تحمي الأطفال وتصون ‏كرامتهم في بيئة أسرية آمنة وفق سياسات واضحة ‏ومعايير مهنية وكوادر مؤهلة، تحرص على عدم ‏المساس بهويتهم أو حقوقهم، مشيراً إلى أن المرحلة ‏الحالية تتطلب تطوير دور الرعاية لتكون مراكز ‏مؤقتة للحماية والتأهيل والدعم، تمهيداً لإعادة الطفل ‏إلى أسرته متى أمكن، أو انتقاله إلى أسرة بديلة آمنة ‏عند تعذر ذلك‎.‎

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وتضمنت الفعالية أناشيد ومسرحيةً بعنوان “شمعات ‏في الظلام” أداها عدد من الأطفال، إضافة إلى عرض ‏مجموعة من قصص نجاح واقعية لأسر بديلة تولت ‏رعاية أطفال فقدوا أسرهم رواها أحد أفراد الأسرة، ‏وعدد من الأيتام‎.‎

الجهات المنظمة

يذكر أن الهيئة العامة لمجمع بيوت لحن الحياة ‏مؤسسة وطنية متخصصة في رعاية الأطفال ‏مجهولي النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية، ‏وتعمل بوصفها المركز الوطني لهم في سوريا، ‏وتسعى إلى قيادة تحول وطني في منظومة حماية ‏الطفل عبر تعزيز الحلول الأسرية كخيار أول، بما ‏يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات‎.‎

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ومنظمة بيت الطفل هي منظمة سورية بقيادة كوادر ‏محلية تهدف إلى توفير الحماية للأطفال المنفصلين ‏وغير المصحوبين واستبدال الرعاية المؤسسية ‏بالرعاية الأسرية من خلال أنظمة تدعم وتحمي ‏الأطفال والعائلات‎.‎