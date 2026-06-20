محافظ السويداء يدعو أبناء الريف الغربي والشمالي إلى العودة لقراهم

السويداء-سانا

دعا محافظ السويداء مصطفى البكور أهالي الريف الغربي والشمالي للمحافظة إلى العودة لقراهم، وممارسة حياتهم الطبيعية.

وأكد المحافظ في رسالة وجهها للأهالي عبر قناته على تلغرام اليوم السبت، أن المحافظة جاهزة لاستقبال الأهالي، وتقديم كل ما يلزم، من خلال لجان يتم تشكيلها من قبلهم برئاسة رئيس البلدية، وعضوية الفعاليات الشعبية.

وأوضح أن مهمة هذه اللجان تتمثل في تنظيم عودة كريمة وآمنة ومنظمة، وتقييم الاحتياجات الأولية لكل أسرة، وإعادة تفعيل الخدمات الأساسية في القرى، إضافة إلى متابعة أوضاع الأراضي الزراعية.

وقال محافظ السويداء: “نسمع يومياً ما تعانونه من مشقّة وظروف قاسية، وندرك حجم الألم الذي تعيشونه بعيداً عن بيوتكم وأراضيكم التي تعبتم في بنائها وزراعتها عبر سنوات طويلة من العمر”، مضيفاً: “نؤكد لكم، وبكل صدق ومسؤولية، أننا جاهزون لاستقبالكم في قراكم التي كنّا وسنبقى فيها ضيوفاً عند أهلها الأصليين، وأن عودتكم هي حقّكم الطبيعي الذي لا ينازعكم فيه أحد”.

وختم البكور بالقول: بيوتكم وأراضيكم تشتاق إليكم، وهي شاهدة على تعبكم وشقا عمركم، ولن يكتمل وجه الريف إلا بعودتكم إليه”، مؤكداً الوقوف إلى جانب الأهالي حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في كل قرية وبيت وقطعة أرض.