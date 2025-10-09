مديرية الشؤون السياسية بطرطوس تبحث سبل تفعيل دور الشباب في الأنشطة المجتمعية والسياسية

طرطوس-سانا

نظمت مديرية الشؤون السياسية في طرطوس اجتماعاً مع نخبة من الشباب الفاعلين في المجتمع، في إطار جهودها لتعزيز المشاركة الشبابية وتمكينها.

وحضر الاجتماع مدير الشؤون السياسية في الساحل إياد الهزاع، ومسؤول مكتب الشباب في المديرية محمد قدور.

وناقش الاجتماع سبل تفعيل دور الشباب في الأنشطة المجتمعية والسياسية، واستعراض خطط ومبادرات مستقبلية تهدف إلى تمكين الشباب ودعم مشاركتهم في عملية التنمية المستدامة.

وأكد المجتمعون على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يسهم في خلق بيئة حاضنة للإبداع والمشاركة الشبابية.

