وزارة التنمية الإدارية تنظم دورة تدريبية حول تعزيز حماية البيانات الحساسة بالمؤسسات ‏الحكومية

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دمشق-سانا‏

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نظمت وزارة التنمية الإدارية السورية دورة تدريبية متخصصة في أمن البيانات، استهدفت عدداً ‏من العاملين في القطاع العام الحكومي، بهدف تمكينهم من تطبيق مفاهيم الأمن المعلوماتي ‏وأفضل الممارسات المتعلقة بالتحكم بالوصول، والتشفير، والنسخ الاحتياطي، وأمن السحابة في ‏البيئات الرقمية.‏

وتتضمن الدورة التي تمتد 15 ساعة تدريبية موزعة على خمس جلسات، محاور التحكم ‏بالوصول إلى البيانات، وحماية البيانات الحساسة، والتشفير وإدارة الصلاحيات، والنسخ ‏الاحتياطي والاستعادة، إضافة إلى أفضل الممارسات ضمن الأنظمة الرقمية والمنصات السحابية ‏المختلفة.‏





وأوضح مهندس حلول البيانات ومتخصص الذكاء الاصطناعي محمد أوغلي، معد ومقدم الدورة، ‏في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن التدريب يهدف إلى رفع الوعي بأهمية أمن البيانات، وتمكين ‏المشاركين من اكتساب المهارات اللازمة للحفاظ على سريتها وأمنها داخل المؤسسات الحكومية، ‏مشيراً إلى أنه يتناول الفروق بين مفاهيم أمن البيانات وأمن المعلومات والأمن السيبراني وأمن ‏السحاب، مع استعراض أهداف كل منها وأدواته ونطاق الحماية الذي يوفره.‏

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وبين أوغلي أن التدريب تضمن مجموعة من التوصيات العملية للحد من تسرب البيانات، شملت ‏تفعيل ميزات الأمان المتاحة في أنظمة العمل والتطبيقات المستخدمة، والحفاظ على أمن كلمات ‏المرور وبيانات الاعتماد، وتبادل المعلومات بطرق آمنة، وتطبيق سياسات حوكمة البيانات، ‏وتشفيرها أثناء الإرسال والاستقبال والتخزين، إضافة إلى تطبيق سياسات منع تسرب البيانات ‌‏(‏DLP‏).‏

التطبيق العملي

من جانبه، أوضح المتدرب أمين البحري، مهندس معلوماتية من الجهاز المركزي للرقابة المالية، ‏أن الدورة تحقق له فائدة كبيرة في مجال عمله، ولا سيما فيما يتعلق بآليات النقل الآمن ‏للمعلومات، وخطوات التشفير، وحماية البيانات المؤسسية، وأنواع النسخ الاحتياطية، وأسس ‏الحماية في المنصات السحابية، لافتاً إلى أن الهدف منها يتمثل في حماية البيانات الحساسة ونقلها ‏بشفافية وموثوقية عالية في ظل الهجمات السيبرانية التي تستهدف المواقع الحكومية.‏‏



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بدوره، أكد محمد خليل ميلي من الهيئة العامة للأوراق والأسواق المالية السورية في وزارة ‏المالية أهمية التدريب بالنسبة لعمله في سوق البورصة، مبيناً أنه أضاف له قيمة كبيرة من خلال ‏تسليط الضوء على معلومات مهمة في هذا المجال وتحديث المعارف المتعلقة به، والاستفادة من ‏تطبيق جزء كبير من مخرجاته في العمل بما يحقق فائدة عملية وملموسة.‏

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وتأتي هذه الدورة ضمن جهود وزارة التنمية الإدارية الرامية إلى تعزيز كفاءة العاملين في ‏الجهات العامة، وتطوير مهاراتهم في مجال التحول الرقمي وأمن المعلومات، بما يسهم في رفع ‏مستوى حماية البيانات المؤسسية ومواكبة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن السيبراني والبيئات ‏الرقمية الحديثة.‏