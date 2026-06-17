وزارة التنمية الإدارية تنظم دورة تدريبية حول تعزيز حماية البيانات الحساسة بالمؤسسات ‏الحكومية

دمشق-سانا
نظمت وزارة التنمية الإدارية السورية دورة تدريبية متخصصة في أمن البيانات، استهدفت عدداً من العاملين في القطاع العام الحكومي، بهدف تمكينهم من تطبيق مفاهيم الأمن المعلوماتي وأفضل الممارسات المتعلقة بالتحكم بالوصول، والتشفير، والنسخ الاحتياطي، وأمن السحابة في البيئات الرقمية.
وتتضمن الدورة التي تمتد 15 ساعة تدريبية موزعة على خمس جلسات، محاور التحكم بالوصول إلى البيانات، وحماية البيانات الحساسة، والتشفير وإدارة الصلاحيات، والنسخ الاحتياطي والاستعادة، إضافة إلى أفضل الممارسات ضمن الأنظمة الرقمية والمنصات السحابية المختلفة.
وأوضح مهندس حلول البيانات ومتخصص الذكاء الاصطناعي محمد أوغلي، معد ومقدم الدورة، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن التدريب يهدف إلى رفع الوعي بأهمية أمن البيانات، وتمكين المشاركين من اكتساب المهارات اللازمة للحفاظ على سريتها وأمنها داخل المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أنه يتناول الفروق بين مفاهيم أمن البيانات وأمن المعلومات والأمن السيبراني وأمن السحاب، مع استعراض أهداف كل منها وأدواته ونطاق الحماية الذي يوفره.
وبين أوغلي أن التدريب تضمن مجموعة من التوصيات العملية للحد من تسرب البيانات، شملت تفعيل ميزات الأمان المتاحة في أنظمة العمل والتطبيقات المستخدمة، والحفاظ على أمن كلمات المرور وبيانات الاعتماد، وتبادل المعلومات بطرق آمنة، وتطبيق سياسات حوكمة البيانات، وتشفيرها أثناء الإرسال والاستقبال والتخزين، إضافة إلى تطبيق سياسات منع تسرب البيانات (DLP).
التطبيق العملي
من جانبه، أوضح المتدرب أمين البحري، مهندس معلوماتية من الجهاز المركزي للرقابة المالية، أن الدورة تحقق له فائدة كبيرة في مجال عمله، ولا سيما فيما يتعلق بآليات النقل الآمن للمعلومات، وخطوات التشفير، وحماية البيانات المؤسسية، وأنواع النسخ الاحتياطية، وأسس الحماية في المنصات السحابية، لافتاً إلى أن الهدف منها يتمثل في حماية البيانات الحساسة ونقلها بشفافية وموثوقية عالية في ظل الهجمات السيبرانية التي تستهدف المواقع الحكومية.
بدوره، أكد محمد خليل ميلي من الهيئة العامة للأوراق والأسواق المالية السورية في وزارة المالية أهمية التدريب بالنسبة لعمله في سوق البورصة، مبيناً أنه أضاف له قيمة كبيرة من خلال تسليط الضوء على معلومات مهمة في هذا المجال وتحديث المعارف المتعلقة به، والاستفادة من تطبيق جزء كبير من مخرجاته في العمل بما يحقق فائدة عملية وملموسة.
وتأتي هذه الدورة ضمن جهود وزارة التنمية الإدارية الرامية إلى تعزيز كفاءة العاملين في الجهات العامة، وتطوير مهاراتهم في مجال التحول الرقمي وأمن المعلومات، بما يسهم في رفع مستوى حماية البيانات المؤسسية ومواكبة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن السيبراني والبيئات الرقمية الحديثة.