الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية متوقعة على مناطق متفرقة بسوريا

350A14071 الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية متوقعة على مناطق متفرقة بسوريا

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو /2-5/ درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة.

وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن الجو نهار اليوم الثلاثاء يكون غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق مناطق متفرقة، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية والشمالية الغربية والشرقية والجزيرة والوسطى مع فرصة ضعيفة لهطولات ثلجية خفيفة على المرتفعات الجبلية العالية.

ليلاً، يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وخاصة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في منطقة الجزيرة والوسطى والقلمون.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا في المناطق الجنوبية، وتتجاوز 55 كم/سا في الوسطى والمرتفعات، أما البحر فخفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق8/18
ريف دمشق-القلمون4/12
القنيطرة6/15
درعا8/19
السويداء5/15
حمص9/17
حماة9/18
اللاذقية15/20
طرطوس14/20
حلب8/18
إدلب9/17
دير الزور10/21
الرقة9/19
الحسكة9/18
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك