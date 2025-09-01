كهرباء ريف دمشق ترفع استطاعة ثلاثة مراكز تحويل لتحسين الشبكة والخدمات

ريف دمشق-سانا

أنجزت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق اليوم أعمال زيادة استطاعة ثلاثة مراكز تحويل كهربائي في مناطق مختلفة من المحافظة، بهدف تعزيز الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك أنه جرى رفع استطاعة مركز تحويل بحارية 1 في بلدة النشابية والبلدات المحيطة بها من 200 إلى 400 كيلو فولط أمبير.

كما جرى رفع استطاعة مركز تحويل حرستا القنطرة من 100 إلى 200 كيلو فولط أمبير، وزيادة استطاعة مركز تحويل أوتايا 2 من 100 إلى 200 كيلو فولط أمبير.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الشركة المستمرة لتطوير الشبكة الكهربائية في ريف دمشق، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين موثوقية التغذية الكهربائية.