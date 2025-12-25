الوزير السكاف: التوظيف القائم على الجدارة أساس بناء المؤسسات القوية

دمشق-سانا

أكد وزير التنمية الإدارية السوري، محمد حسان السكاف، أن بناء مؤسسات قوية يبدأ باستقطاب الكفاءات الحقيقية، واستثمارها في المكان الصحيح، وفق معايير واضحة تقوم على الجدارة والاستحقاق.

وأوضح الوزير السكاف في منشور له على منصة لينكد إن، أن وزارة التنمية الإدارية، وبالتنسيق مع الجهات العامة، تعمل على دعم مسار التوظيف النوعي، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويربط الموارد البشرية بحاجات العمل الفعلية.

وقال الوزير السكاف: “إن ما نعمل عليه اليوم في فلسفة التوظيف في القطاع العام لا يقتصر على شغل الشواغر، بل يهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين الوظيفة والاختصاص والمهارة والمسؤولية، بما يضمن أن يكون كل مركز عمل أداة إنتاج وقيمة مضافة حقيقية داخل المؤسسة، تنعكس مباشرة على جودة الخدمات وحياة المواطن”.

وبيّن أن الوزارة تعمل، عبر منصاتها الرسمية وبالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة، على نشر الشواغر الوظيفية المتاحة وآليات التقدُّم إليها، في إطار دعم مسار التحول المؤسسي الشامل.