سوريا والهيئة العربية للطاقة الذرية تبحثان توسيع مجالات الشراكة والتدريب والأمن السيبراني

دمشق-سانا

بحث رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة مع مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية سالم الحامدي خلال زيارته اليوم الأحد إلى سوريا، سبل تعزيز التعاون التقني والأنشطة التدريبية والعلمية في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، ودعم التأهيل والتدريب والبحث العلمي، وذلك في مقر الهيئة بدمشق.

تعاون علمي وتقني مشترك

وأكد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة استعداد هيئة الطاقة الذرية السورية الدائم لتعميق التعاون، والمشاركة الفاعلة لبناء مستقبل علمي عربي أكثر تقدماً، مبيناً أن الزيارة تعكس متانة التعاون العلمي والتقني المشترك، وحرص سوريا على أن تكون شريكاً فاعلاً، وفرصة لتلاقي الخبرات وتطوير المبادرات العلمية.

بدوره، أعرب مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية سالم الحامدي في تصريح لـ سانا عن اعتزازه بعودة سوريا إلى حاضنتها العربية ومكانها الأصيل في منظومة العمل العربي المشترك، والتي تضفي قوة دفع جديدة لتعميق التعاون العلمي والتقني والبحثي.

وأوضح الحامدي أن حماية المعلومات النووية الحساسة، وصون الأصول الإشعاعية، وضمان استمرارية التشغيل الآمن والمستدام، أصبحت مسؤولية وطنية وقومية كبرى تتطلب أعلى درجات الجاهزية.

مواجهة تحديات الأمن السيبراني

ولفت الحامدي إلى أنه بدأت اليوم دورة عربية مشتركة فيما يخص الأمن السيبراني في مقر هيئة الطاقة الذرية السوري، لتوفير إطار شامل يرسخ منظومة حماية سيبرانية متكاملة تجمع بين الجانبين العلمي والعملي، وتعطي مجموعة متكاملة من الموضوعات المرتبطة بالأمن السيبراني في المنشآت النووية والسلطات الرقابية، بدءاً من المفاهيم الأساسية والتهديدات السيبرانية المحتملة لأنظمة الحماية، وإدارة المخاطر، وصولاً إلى الأمن السيبراني في سلسلة التوريد وإدارة الحوادث السيبرانية والتحقيق فيها، وبناء ثقافة مؤسسية مستدامة.

من جانبه، أوضح النائب العلمي لرئيس هيئة الطاقة الذرية السورية هاني زيدان في تصريح مماثل، أن الهدف من الدورة التدريبية التي تضم عدداً من المتدربين المحليين ومن الدول العربية، تعزيز قدرات المؤسسات ورفدها بكوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني.

وأشار زيدان إلى أن الأمن السيبراني لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة ملحة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، مبيناً أن التعاون القائم بين الهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية السورية، يأتي في سياق تطوير العمل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والبحث العلمي بمختلف تخصصاته.

وتأسست هيئة الطاقة الذرية السورية عام 1976، وبدأت ممارسة نشاطها ‏المؤسساتي بشكل فعلي عام 1981، كجهة حكومية مسؤولة عن شؤون ‏الطاقة الذرية وتطبيقاتها السلمية في سوريا.‏