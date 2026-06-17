ندوة زراعية في الباب تسلّط الضوء على آفات الزيتون وسبل مكافحتها
يحوّلون الحجارة إلى أمل… كبار السن يتعلمون الفسيفساء في دار البشارة بريف حمص
من المهن اليدوية إلى الوسائل التعليمية.. “القرية السورية” منصة تجمع الإبداع والتراث
تأهيل جسر الكيلومتر 6 على محور سنيسل صوامع الوليد بريف حمص
مبادرة المعابر الآمنة تنطلق في دير الزور لتخفيف مخاطر التنقل
وزارة الصحة تطلق ورشة لتطوير مدونة السلوك وترسيخ بيئة عمل آمنة
وزير الداخلية يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في ابن عساكر بدمشق
محافظ القنيطرة يطلع على واقع المنطقة الصناعية في الحلس
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