مديرية الشؤون السياسية في حلب تنظم ورشة عمل حول “أدوار الفواعل الوطنية في المرحلة الانتقالية

دمشق-سانا

نظمت مديرية الشؤون السياسية بمحافظة حلب ورشة عمل بعنوان “أدوار ومسؤوليات الفواعل الوطنية في المرحلة الانتقالية”، بحضور مدير المديرية إبراهيم إبراهيم، وبمشاركة عدد من الفاعلين السياسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والباحثين.

وتهدف الورشة إلى تعزيز الحوار حول الدور الوطني في المرحلة الانتقالية، واستشراف السبل الكفيلة بتنظيم الحياة السياسية وترسيخ الاستقرار المجتمعي، وبناء خطاب وطني مسؤول يواكب تحديات المرحلة الراهنة.

وفي ختام الورشة، قدّم المشاركون مجموعة من التوصيات والمقترحات التي أكدت المديرية أنها ستُدرس بعناية للاستفادة منها في تطوير السياسات، وتعزيز المشاركة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الأمانة العامة للشؤون السياسية لفتح مساحات حوار بنّاء بين الفاعلين الوطنيين، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز العمل الوطني المشترك.