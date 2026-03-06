مديرية الشؤون السياسية في حلب تنظم ورشة عمل حول “أدوار الفواعل الوطنية في المرحلة الانتقالية

photo 10 2026 03 06 13 38 45 مديرية الشؤون السياسية في حلب تنظم ورشة عمل حول "أدوار الفواعل الوطنية في المرحلة الانتقالية

دمشق-سانا

نظمت مديرية الشؤون السياسية بمحافظة حلب ورشة عمل بعنوان “أدوار ومسؤوليات الفواعل الوطنية في المرحلة الانتقالية”، بحضور مدير المديرية إبراهيم إبراهيم، وبمشاركة عدد من الفاعلين السياسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والباحثين.

photo 1 2026 03 06 13 38 45 مديرية الشؤون السياسية في حلب تنظم ورشة عمل حول "أدوار الفواعل الوطنية في المرحلة الانتقالية

وتهدف الورشة إلى تعزيز الحوار حول الدور الوطني في المرحلة الانتقالية، واستشراف السبل الكفيلة بتنظيم الحياة السياسية وترسيخ الاستقرار المجتمعي، وبناء خطاب وطني مسؤول يواكب تحديات المرحلة الراهنة.

وفي ختام الورشة، قدّم المشاركون مجموعة من التوصيات والمقترحات التي أكدت المديرية أنها ستُدرس بعناية للاستفادة منها في تطوير السياسات، وتعزيز المشاركة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الأمانة العامة للشؤون السياسية لفتح مساحات حوار بنّاء بين الفاعلين الوطنيين، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز العمل الوطني المشترك.

photo 2 2026 03 06 13 38 45 مديرية الشؤون السياسية في حلب تنظم ورشة عمل حول "أدوار الفواعل الوطنية في المرحلة الانتقالية
photo 5 2026 03 06 13 38 45 مديرية الشؤون السياسية في حلب تنظم ورشة عمل حول "أدوار الفواعل الوطنية في المرحلة الانتقالية
photo 6 2026 03 06 13 38 45 مديرية الشؤون السياسية في حلب تنظم ورشة عمل حول "أدوار الفواعل الوطنية في المرحلة الانتقالية
photo 7 2026 03 06 13 38 45 مديرية الشؤون السياسية في حلب تنظم ورشة عمل حول "أدوار الفواعل الوطنية في المرحلة الانتقالية
photo 8 2026 03 06 13 38 45 مديرية الشؤون السياسية في حلب تنظم ورشة عمل حول "أدوار الفواعل الوطنية في المرحلة الانتقالية
photo 9 2026 03 06 13 38 45 مديرية الشؤون السياسية في حلب تنظم ورشة عمل حول "أدوار الفواعل الوطنية في المرحلة الانتقالية
وزير الاتصالات يبحث مع السفير البحريني سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الاتصالات والتكنولوجيا
مرسوم رئاسي بتعيين عمر الحصري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني
وزارة الطوارئ والكوارث تطلق خطة استجابة طارئة بالتنسيق مع الدفاع المدني مع بدء موسم الحصاد
وفد من وزارة الطوارئ السورية يطلع على تجربة الأردن في إدارة الطوارئ
إصابة 8 أطفال بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية العنكاوي بحماة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك