مجموعة IGO تطلق مشروع “يعفور 963” السكني كأول استثمار لها في سوريا

ريف دمشق-سانا

أطلقت مجموعة الاستثمار لما وراء البحار (IGO) اليوم الأربعاء، مشروع “يعفور 963” السكني في منطقة يعفور بريف دمشق، كأول المشاريع المعلنة ضمن خطتها الاستثمارية الجديدة في سوريا.

وحضر حفل الإطلاق كل من وزير السياحة مازن الصالحاني، ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية بدمشق سفيان القضاة.

بيئة سكنية متكاملة على مساحة 144 ألف متر مربع

ويهدف المشروع إلى دعم قطاع التطوير العقاري واستقطاب الاستثمارات، من خلال إنشاء مجمع سكني متكامل الخدمات يعتمد مفاهيم حديثة في البناء والتخطيط العمراني، ويجمع بين الطابع المعماري المعاصر والهوية المحلية.

كما يمتد المشروع على مساحة تبلغ 144 ألف متر مربع في منطقة يعفور بريف دمشق، وصُمم ليكون مجمعاً سكنياً متكاملاً يضم مجموعة من الخدمات والمرافق، بما في ذلك المساحات الخضراء، ومواقف السيارات، والمنشآت الرياضية والترفيهية والخدمية.

في السياق، أوضح رجل الأعمال السوري موفق القداح في تصريح لـ سانا، أن المشروع يأتي ضمن توجه استثماري يركز على تنفيذ مشاريع عقارية حديثة تعتمد أحدث تقنيات البناء والتجهيزات الهندسية، وتوفر بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات السكان.

وأشار القداح إلى أن المشروع يشكل باكورة أعمال المجموعة في سوريا، كاشفاً عن خطط لطرح عدد من المشاريع الجديدة خلال الأشهر المقبلة في دمشق وريفها واللاذقية، إضافة إلى مشاريع أخرى في عدد من المحافظات.

دعم التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار

وأكد القداح أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم عملية التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، للمساهمة في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمارات في البلاد.

وتعد مجموعة الاستثمار لما وراء البحار (IGO) إحدى الشركات التابعة لمجموعة ماج القابضة، وتعمل في مجال التطوير والاستثمار العقاري عبر محفظة مشاريع في سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل مشاريع سكنية وتجارية متكاملة، وتسعى إلى توسيع استثماراتها في السوق السورية خلال المرحلة المقبلة.