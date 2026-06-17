ضمن أسبوع التراث اللامادي.. “العرس الزيدلي” يعيد إحياء طقوس الزفة والأهزوجة الشعبية في حمص
لتعزيز قيم الشفافية.. الرقابة والتفتيش والتعليم العالي تطلقان حملة ”أجيال النزاهة”
وفد أممي يزور ريف درعا الغربي لبحث الاستجابة الإنسانية وأولويات التدخل
جولة لطلبة كلية السياحة بجامعة دمشق في معالم بصرى الشام الأثرية
وصول دفعة من حجاج بيت الله الحرام عائدين من الأراضي المقدسة إلى مطار حلب الدولي
ندوة زراعية في الباب تسلّط الضوء على آفات الزيتون وسبل مكافحتها
يحوّلون الحجارة إلى أمل… كبار السن يتعلمون الفسيفساء في دار البشارة بريف حمص
من المهن اليدوية إلى الوسائل التعليمية.. “القرية السورية” منصة تجمع الإبداع والتراث
Sign in to your account
تذكرني