دورة دعم نفسي لمعلمي الرسم والرياضة والموسيقا بالتعاون بين مديرية التربية في درعا واليونيسف
وفد حكومي ودولي يزور مدينة منبج شرق حلب، للاطلاع على الاحتياجات الخدمية والتنموية
إطلاق بطولة للشطرنج في مدينة جبلة باللاذقية تستهدف الأطفال واليافعين.. بمناسبة ذكرى التحرير
انعقاد المؤتمر الدولي لإحياء المكتبة الوقفية وافتتاح معرض السيرة النبوية بجامعة حلب
مديرية الزراعة في درعا تبدأ بيع غراس الزيتون والرمان والتين للمزارعين
معرض فني في المركز الثقافي بدرعا بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا
جولة اطلاعية لمدير عام هيئة الاستثمار لاستكشاف الفرص الاستثمارية في محافظة إدلب
تزويد منطقة سنجار في إدلب بأجهزة ومعدات طبية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأهالي
Sign in to your account
تذكرني