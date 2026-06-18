في الرقة.. قراءات نقدية لنتاج الروائي عمر الحمود وروايته “ذاكرة مقهورة”
مجموعة IGO تطلق مشروع “يعفور 963” السكني كأول استثمار لها في سوريا
ضمن أسبوع التراث اللامادي.. “العرس الزيدلي” يعيد إحياء طقوس الزفة والأهزوجة الشعبية في حمص
لتعزيز قيم الشفافية.. الرقابة والتفتيش والتعليم العالي تطلقان حملة ”أجيال النزاهة”
وفد أممي يزور ريف درعا الغربي لبحث الاستجابة الإنسانية وأولويات التدخل
جولة لطلبة كلية السياحة بجامعة دمشق في معالم بصرى الشام الأثرية
وصول دفعة من حجاج بيت الله الحرام عائدين من الأراضي المقدسة إلى مطار حلب الدولي
ندوة زراعية في الباب تسلّط الضوء على آفات الزيتون وسبل مكافحتها
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