وفد أممي يزور ريف درعا الغربي لبحث الاستجابة الإنسانية وأولويات التدخل

درعا-سانا‏

أجرى وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “‏OCHA‏” اليوم الأربعاء، جولة في ‏مناطق نوى وتسيل وجاسم بريف محافظة درعا الغربي، بهدف الاطلاع على واقع الخدمات ‏والمشاريع المنفذة في المنطقة، وتقييم التحديات والاحتياجات القائمة في القطاعات الحيوية، في ‏إطار تعزيز الاستجابة الإنسانية، ودراسة أولويات التدخل خلال المرحلة المقبلة.‏

وفي سياق الزيارة، نظمت محافظة درعا ورشة عمل جمعت الوفد الأممي والمنظمات الدولية ‏المرافقة له، وجرت خلالها مناقشة واقع القطاعات الخدمية والإنسانية، واستعراض أبرز الصعوبات ‏والاحتياجات التي تتطلب تدخلاً من الجهات الدولية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني.‏

وأوضح مسؤول العمل الإنساني في محافظة درعا معمر سويدان في تصريح لمراسل سانا، أن ‏الوفد الأممي زار عدداً من مناطق الريف الغربي بهدف الاطلاع على مستوى الخدمات ‏والمشاريع القائمة، إضافة إلى تقييم التحديات في القطاعات الصحية والتعليمية والزراعية وقطاع ‏المياه، مشيراً إلى أنه جرى التأكيد خلال الورشة على تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية، وتذليل العقبات التي قد تواجه ‏عملها بما يسهم في دعم جهودها وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.‏

وتواجه مناطق عدة في محافظة درعا تحديات خدمية وإنسانية متزايدة، وخصوصاً في قطاعات ‏الصحة والتعليم والمياه والزراعة، نتيجة ما لحقها من أضرار خلال السنوات، في ظل الضغوط ‏المتراكمة على البنية التحتية والاحتياجات التنموية والخدمية المتزايدة.‏