وفد أممي يزور ريف درعا الغربي لبحث الاستجابة الإنسانية وأولويات التدخل

درعا-سانا
أجرى وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “OCHA” اليوم الأربعاء، جولة في مناطق نوى وتسيل وجاسم بريف محافظة درعا الغربي، بهدف الاطلاع على واقع الخدمات والمشاريع المنفذة في المنطقة، وتقييم التحديات والاحتياجات القائمة في القطاعات الحيوية، في إطار تعزيز الاستجابة الإنسانية، ودراسة أولويات التدخل خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق الزيارة، نظمت محافظة درعا ورشة عمل جمعت الوفد الأممي والمنظمات الدولية المرافقة له، وجرت خلالها مناقشة واقع القطاعات الخدمية والإنسانية، واستعراض أبرز الصعوبات والاحتياجات التي تتطلب تدخلاً من الجهات الدولية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وأوضح مسؤول العمل الإنساني في محافظة درعا معمر سويدان في تصريح لمراسل سانا، أن الوفد الأممي زار عدداً من مناطق الريف الغربي بهدف الاطلاع على مستوى الخدمات والمشاريع القائمة، إضافة إلى تقييم التحديات في القطاعات الصحية والتعليمية والزراعية وقطاع المياه، مشيراً إلى أنه جرى التأكيد خلال الورشة على تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية، وتذليل العقبات التي قد تواجه عملها بما يسهم في دعم جهودها وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.
وتواجه مناطق عدة في محافظة درعا تحديات خدمية وإنسانية متزايدة، وخصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والزراعة، نتيجة ما لحقها من أضرار خلال السنوات، في ظل الضغوط المتراكمة على البنية التحتية والاحتياجات التنموية والخدمية المتزايدة.