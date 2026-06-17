لتعزيز قيم الشفافية.. الرقابة والتفتيش والتعليم العالي ‏تطلقان حملة ”أجيال النزاهة”

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اختبارات تفاعلية لتقييم النزاهة والشفافية في جناح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
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