تأهيل جسر العريضة الحدودي مع لبنان يقترب من التنفيذ الكامل

طرطوس-سانا

يواصل فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد في محافظة طرطوس تنفيذ مشروع إعادة تأهيل جسر معبر العريضة الحدودي مع لبنان، ويقترب من التنفيذ الكامل، وذلك بهدف استعادة حركة عبور البضائع والأشخاص.

وذكرت محافظة طرطوس في قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن المؤسسة السورية للدراسات الهندسية والمساحية أشرفت على الأعمال الفنية للجسر، الذي يبلغ طوله 72 متراً وعرضه 26 متراً، فيما تتابع السورية للبناء والتشييد تحقيق نسب إنجاز متقدمة تتماشى مع البرنامج الزمني المحدد لصالح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

وأوضحت المحافظة أن العمليات الحالية شملت حفر الأوتاد للركيزة الوسطية، وتدعيم القواعد المتبقية عبر استخدام تقنيات الخرسانة مسبقة الصنع ومسبقة الإجهاد ذات الجودة العالية، تلبيةً لمعايير السلامة الإنشائية والاستدامة.

وكان معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية ماهر خلوف، تفقد الأربعاء، الماضي سير العمل في مشروع تأهيل جسر معبر العريضة، وأكد على التقيد بالبرامج الزمنية المعتمدة، وتسريع وتيرة الإنجاز.

ويُعد منفذ العريضة الحدودي من أهم المنافذ البرية بين سوريا ولبنان، نظراً ‌‏لموقعه الذي يربط المناطق الساحلية بين البلدين، ويشكل نقطة ‌‏عبور رئيسية للبضائع وحركة النقل.