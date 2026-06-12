تأهيل جسر العريضة الحدودي مع لبنان يقترب من التنفيذ الكامل

photo 2026 06 12 19 09 07 تأهيل جسر العريضة الحدودي مع لبنان يقترب من التنفيذ الكامل

طرطوس-سانا

يواصل فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد في محافظة طرطوس تنفيذ مشروع إعادة تأهيل جسر معبر العريضة الحدودي مع لبنان، ويقترب من التنفيذ الكامل، وذلك بهدف استعادة حركة عبور البضائع والأشخاص.

photo 2026 06 12 19 09 09 تأهيل جسر العريضة الحدودي مع لبنان يقترب من التنفيذ الكامل

وذكرت محافظة طرطوس في قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن المؤسسة السورية للدراسات الهندسية والمساحية أشرفت على الأعمال الفنية للجسر، الذي يبلغ طوله 72 متراً وعرضه 26 متراً، فيما تتابع السورية للبناء والتشييد تحقيق نسب إنجاز متقدمة تتماشى مع البرنامج الزمني المحدد لصالح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

وأوضحت المحافظة أن العمليات الحالية شملت حفر الأوتاد للركيزة الوسطية، وتدعيم القواعد المتبقية عبر استخدام تقنيات الخرسانة مسبقة الصنع ومسبقة الإجهاد ذات الجودة العالية، تلبيةً لمعايير السلامة الإنشائية والاستدامة.

photo 2026 06 12 19 09 02 تأهيل جسر العريضة الحدودي مع لبنان يقترب من التنفيذ الكامل

وكان معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية ماهر خلوف، تفقد الأربعاء، الماضي سير العمل في مشروع تأهيل جسر معبر العريضة، وأكد على التقيد بالبرامج الزمنية المعتمدة، وتسريع وتيرة الإنجاز.

ويُعد منفذ العريضة الحدودي من أهم المنافذ البرية بين سوريا ولبنان، نظراً ‌‏لموقعه الذي يربط المناطق الساحلية بين البلدين، ويشكل نقطة ‌‏عبور رئيسية للبضائع وحركة النقل.

photo 2026 06 12 19 08 47 تأهيل جسر العريضة الحدودي مع لبنان يقترب من التنفيذ الكامل
photo 2026 06 12 19 08 57 تأهيل جسر العريضة الحدودي مع لبنان يقترب من التنفيذ الكامل
photo 2026 06 12 19 08 59 تأهيل جسر العريضة الحدودي مع لبنان يقترب من التنفيذ الكامل
photo 2026 06 12 18 43 58 تأهيل جسر العريضة الحدودي مع لبنان يقترب من التنفيذ الكامل
photo 2026 06 12 18 46 38 تأهيل جسر العريضة الحدودي مع لبنان يقترب من التنفيذ الكامل
photo 2026 06 12 19 08 42 تأهيل جسر العريضة الحدودي مع لبنان يقترب من التنفيذ الكامل
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