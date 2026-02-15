وزير الطوارئ يبحث مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر تطوير قانون إدارة الكوارث

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، مع رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس، ورئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري حازم بقلة، والوفد المرافق لهما، تطوير قانون إدارة الكوارث في سوريا، بما يواكب المعايير الدولية.

وخلال اللقاء الذي تم اليوم الأحد في مبنى الوزارة بدمشق، استعرض الوزير الصالح خطة الوزارة، والتي تعمل على مسارين متوازيين، وهما تعزيز الجاهزية والاستجابة الطارئة، وبناء نظام إنذار مبكر متعدد القطاعات يدعم القرار المبني على البيانات.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أولوية العمل في قطاع الألغام ومخلفات الحرب وإزالة الأنقاض لحماية المدنيين وممتلكاتهم، وضرورة الاستفادة من خبرات الاتحاد الدولي في دعم الإطار التشريعي والتدريبي، حيث تم الاتفاق على توسيع برامج التدريب والتعاون الفني بما يعزز جاهزية المؤسسات ويخدم استقرار سوريا.



وكان الوزير الصالح بحث مع المبعوث الهولندي إلى سوريا ألكسندر غرتس، الأربعاء الماضي، آفاق التعاون المشترك في مجال تأهيل البنية التحتية وملفات التعافي، وجهود المركز الوطني لمكافحة الألغام، وسبل توسيع مجالات العمل وبناء القدرات الوطنية، ووضع إطار تعاون مُنظّم وتحويله إلى نتائج عملية تخدم جهود التعافي في سوريا.