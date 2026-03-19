اللجنة الوطنية لرصد الأهلة في سوريا.. غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

دمشق-سانا

أعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة في سوريا أن يوم الجمعة الموافق الـ 20 من آذار 2026 هو أول أيام شهر شوال لعام 1447 هجري، وأول أيام عيد الفطر المبارك في الجمهورية العربية السورية.

وجاء في المحضر الرسمي الصادر عن اللجنة، والذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن إعلان يوم غد أول أيام عيد الفطر يأتي امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” وبناء على ما أقره مجلس الإفتاء الأعلى في الجمهورية العربية السورية بأخذ رأي جمهور الفقهاء الذي ينص على وحدة المطالع وأنه لا عبرة باختلافها إذا أكدت الحسابات الفلكية إمكانية الرؤية.

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يأتي وفق ما أقره مجلس الإفتاء الأعلى بالأخذ برأي جمهور الفقهاء القائل بوحدة المطالع، وعدم الاعتداد باختلافها في حال ثبوت إمكانية الرؤية.

وأضافت اللجنة: إن رؤية هلال شهر شوال ثبتت ثبوتاً شرعياً في عدد من الدول العربية التي تشترك مع سوريا في جزء من الليل، ومع تأكيد الحسابات الفلكية إمكانية الرؤية في المنطقة، فإن يوم غد الجمعة الموافق 20 آذار 2026 هو أول أيام شهر شوال لعام 1447 هجري، وأول أيام عيد الفطر المبارك في الجمهورية العربية السورية.

واختتمت اللجنة محضرها بتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات للأمتين العربية والإسلامية سائلة المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وأمان على البلاد والعباد.

وضمت اللجنة كلاً من القاضي المستشار أحمد الحمادة (القاضي الشرعي الأول بدمشق)، والدكتور إبراهيم الحسون (الأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى) والدكتور محمد وهبي سليمان (عضو مجلس الإفتاء الأعلى)، والشيخ أنس الموسى (معاون وزير الأوقاف لشؤون التعليم الشرعي)، والدكتور محمد العصيري (رئيس الجمعية الفلكية السورية)، وذلك بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة والمحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب.