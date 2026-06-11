الأندوف تنسّق مع مزارعي الرفيد بريف القنيطرة لضمان حصاد آمن قرب خط الفصل

القنيطرة-سانا

ناقش وفدٌ من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك في الجولان السوري المحتل “الأندوف” اليوم الخميس مع عددٍ من أصحاب الأراضي الزراعية في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ترتيبات حصاد المحاصيل في الأراضي القريبة من خط وقف إطلاق النار ومنطقة الفصل التي أقرّها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.

وذكر مراسل سانا أنه تم الاتفاق على استكمال توثيق أصحاب الأراضي وإصدار بطاقات تعريفية تتيح لهم الوصول إلى أراضيهم وإنجاز أعمال الحصاد.

وأوضح الكابتن أليكسيس رودريغيز من وحدة الارتباط العسكرية في الأندوف أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق مع أهالي الرفيد لضمان تنفيذ الأعمال الزراعية بأمان، مؤكداً حرص القوات الأممية على الحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة.

فيما بيّن محمد هجرس الفهد من أهالي البلدة أن الاجتماع أسفر عن السماح للمزارعين بالعمل في أراضيهم يومياً من السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً، مشيراً إلى أن هذه الترتيبات ستستمر حتى الـ 15 من آب القادم بما يتيح استكمال حصاد وجني المحاصيل الزراعية في الأراضي القريبة من خط الفصل.