وفاة 3 أشخاص و28 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية ‏

محافظات-سانا
توفي 3 أشخاص، وأصيب 28 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية، في مختلف المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الخميس، بوقوع 21 حادث سير أسفرت عن تسجيل ثلاث وفيات وإصابة 27 مدنياً، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم لهم، كما أزالت الفرق آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
واستجابت فرق الدفاع المدني لـ 209 حرائق في عموم سوريا، بينها 63 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، و146 حريقاً متفرقاً.
وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة مدني تم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.
ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وأصيب 19 شخصاً، أول أمس جراء وقوع 243 حريقاً وحادث سير في عموم سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.