وفاة 3 أشخاص و28 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية ‏

محافظات-سانا

توفي 3 أشخاص، وأصيب 28 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق ‏الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية، في مختلف ‏المحافظات السورية.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الخميس، بوقوع 21 حادث سير ‏أسفرت عن تسجيل ثلاث وفيات وإصابة 27 مدنياً، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات ‏الأولية للمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم لهم، كما أزالت الفرق آثار ‏الحوادث وأمنت أماكنها.‏

واستجابت فرق الدفاع المدني لـ 209 حرائق في عموم سوريا، بينها 63 حريقاً في الحقول ‏والمحاصيل الزراعية، و146 حريقاً متفرقاً.‏

وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة مدني تم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما ‏اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.‏

ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، ‏وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في ‏المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة ‏حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

وأصيب 19 شخصاً، أول أمس جراء وقوع 243 حريقاً وحادث سير في عموم سوريا، ‏استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏