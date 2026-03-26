توزيع سلل صحية على وافدي السويداء في إزرع بريف درعا

درعا-سانا

وزعت الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بالشراكة مع منظمة أوكسفام اليوم الخميس 220 سلة صحية على الأسر الوافدة من السويداء والمقيمين مؤقتاً في مدينة إزرع بريف درعا.

وأوضح قائد فريق في الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية محمد المفعلاني في تصريح لمراسل سانا أن توزيع السلل الصحية يأتي ضمن خطط وبرامج الاستجابة التي تنفذها الجمعية بالشراكة مع أوكسفام، واستكمالاً لما تم توزيعه على الوافدين من السويداء القاطنين في غصم وعلما والصورة والريف الشرقي من محافظة درعا، مبيناً أن لدى الجمعية مشروعاً متكاملاً استهدف الوافدين في مرحلة سابقة بالمدافئ وخزانات المياه وتركيب الحمامات في مراكز الإقامة المؤقتة.

ويأتي هذا الدعم ضمن إطار الاستجابة الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الوافدين ريثما يتسنى لهم العودة الكريمة إلى منازلهم.