انطلاق الاختبارات التمهيدية للمسابقة القرآنية الكبرى في دورتها الثانية

photo 2 2026 07 11 22 55 58 انطلاق الاختبارات التمهيدية للمسابقة القرآنية الكبرى في دورتها الثانية

دمشق-سانا‏

انطلقت اليوم السبت الاختبارات التمهيدية (المرحلة الأولى – الاختبار الترشيحي) ‏للمسابقة القرآنية الكبرى في دورتها الثانية، على مستوى شعب الأوقاف في ‏المحافظات، بمشاركة واسعة من حفظة كتاب الله، وبإشراف اللجان المختصة.‏

photo 4 2026 07 11 22 55 58 انطلاق الاختبارات التمهيدية للمسابقة القرآنية الكبرى في دورتها الثانية

وأوضحت وزارة الأوقاف عبر قناتها على تلغرام، أن هذه المرحلة تهدف إلى ‏اختيار نخبة المتسابقين المؤهلين للمراحل اللاحقة، وفق معايير علمية دقيقة في ‏الحفظ والإتقان وحسن الأداء، ضمن رؤية تهدف إلى رعاية الكفاءات القرآنية ‏وتعزيز الارتباط بكتاب الله تعالى.‏

يذكر أن وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، أعلن في الحادي والعشرين من ‏شهر حزيران الماضي انطلاق المسابقة في دورتها الثانية لعام 1448هـ – ‌‏2026م، والتي تحمل شعار “قرآننا جيل واعد ومجد عائد”.‏

photo 1 2026 07 11 22 55 58 انطلاق الاختبارات التمهيدية للمسابقة القرآنية الكبرى في دورتها الثانية
photo 3 2026 07 11 22 55 58 انطلاق الاختبارات التمهيدية للمسابقة القرآنية الكبرى في دورتها الثانية
photo 6 2026 07 11 22 55 58 انطلاق الاختبارات التمهيدية للمسابقة القرآنية الكبرى في دورتها الثانية
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