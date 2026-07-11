انطلاق الاختبارات التمهيدية للمسابقة القرآنية الكبرى في دورتها الثانية

دمشق-سانا
انطلقت اليوم السبت الاختبارات التمهيدية (المرحلة الأولى – الاختبار الترشيحي) للمسابقة القرآنية الكبرى في دورتها الثانية، على مستوى شعب الأوقاف في المحافظات، بمشاركة واسعة من حفظة كتاب الله، وبإشراف اللجان المختصة.
وأوضحت وزارة الأوقاف عبر قناتها على تلغرام، أن هذه المرحلة تهدف إلى اختيار نخبة المتسابقين المؤهلين للمراحل اللاحقة، وفق معايير علمية دقيقة في الحفظ والإتقان وحسن الأداء، ضمن رؤية تهدف إلى رعاية الكفاءات القرآنية وتعزيز الارتباط بكتاب الله تعالى.
يذكر أن وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، أعلن في الحادي والعشرين من شهر حزيران الماضي انطلاق المسابقة في دورتها الثانية لعام 1448هـ – 2026م، والتي تحمل شعار “قرآننا جيل واعد ومجد عائد”.