تكريم 75 خريجاً من ذوي الإعاقة في دمشق ضمن مبادرة البورد الألماني للتدريب

دمشق-سانا

كرّمت مبادرة البورد الألماني للتدريب والاستشارات في سوريا، برعاية وزارة الثقافة، 75 خريجاً من دورات مهارات سوق العمل وتقنيات الحاسوب المخصصة لذوي الإعاقة الحركية والبصرية، والتي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، إضافة إلى تكريم ثمانية من الداعمين، وذلك بإشراف وكالة نون للخدمات الرقمية لذوي الإعاقة والجمعية السورية للمعوقين جسدياً.

وجرى التكريم في المركز الثقافي العربي في الميدان، تتويجاً لنجاح المنحة التدريبية التي قدمها البورد لطلاب جامعة دمشق من ذوي الإعاقة، في إطار دعم تمكينهم وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع.

تعزيز دعم ذوي الإعاقة وتمكينهم

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة البورد رامي الهندي، أن المبادرة هدفت إلى التمكين والدمج المجتمعي وتكافؤ الفرص، ورفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة وتعزيز احترام قدراتهم، مشدداً على ضرورة دعمهم وتسليط الضوء على إنجازاتهم.

كما أوضح وكيل البورد في سوريا خليل الشيخ علي، أن التنمية الحقيقية بدأت من العقول المؤمنة بالتطوير، ومن الكوادر القادرة على صناعة أثر رغم التحديات.

أهمية التدريب قبل دخول سوق العمل

وأشار مؤسس وكالة نون ليث المبيض إلى أن الاختلاف يمكن أن يكون مصدر قوة، وأن الإبداع لا تحده الظروف، مؤكداً أن العمل الرقمي بات مساحة يثبت فيها ذوو الإعاقة حضورهم وقدرتهم على الإنتاج.

ولفتت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للمعوقين جسدياً علياء السعيد، إلى أهمية هذه الدورات في تعزيز معارف المتدربين قبل دخولهم سوق العمل، فيما دعا رئيس لجنة الشباب والرياضة في الجمعية عبد الحميد البكر إلى اعتماد سياسات توظيف قائمة على الكفاءة لا على الإعاقة.

الإيمان بقدرات المتدربين

وفي تصريح لمراسلة سانا، أكدت منسقة البورد في دمشق وريفها زينة نادر، أن الطلاب المشاركين بالدورة يمتلكون إرادة قوية وكفاءة عالية، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات شكلت دعماً معنوياً كبيراً لهم.

كما شددت زميلتها رؤية نصر الدين على أن البورد سعى إلى تعزيز قدرات ذوي الإعاقة انطلاقاً من الإيمان بدورهم الفاعل في المجتمع.

الدورات صقلت المهارات الرقمية

وبيّن نائب رئيس مجلس إدارة وكالة نون سامر صوان، أن التدريب جرى في مقر المدينة الجامعية، وتركز على البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتسويق الإلكتروني والسوشال ميديا، بهدف تحويل المتدرب من مستهلك إلى منتج، وتوفير فرص عمل فورية لهم.

وأشادت الطالبة هبة عمران من ذوي الإعاقة بأهمية الدورة التي أسهمت في تطوير مهاراتها التكنولوجية والمعرفية، بما يدعم طموحها في أن تصبح أخصائية مجتمعية وكاتبة.

يُشار إلى أن مؤسسة البورد الألماني هي مؤسسة علمية مقرها مدينة كليفه في ألمانيا، متخصصة في التنمية البشرية والمستدامة وإدارة الجودة والدراسات الاقتصادية، وتمنح شهادات معتمدة لدى 427 مؤسسة ألمانية، وتعمل في أكثر من 25 دولة في العالم العربي والاتحاد الأوروبي، وبدأت نشاطها في سوريا بعد التحرير ووصلت تدريجياً إلى معظم المحافظات.