ورشة متخصصة لمراجعة خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الأولية في سوريا

دمشق-سانا‏

ركزت ورشة عمل متخصصة نظمتها وزارة الصحة، أمس الأحد، في صالة نقابة المعلمين بالمزة، على مراجعة القرار ‏التنظيمي رقم 8/ت الخاص بهيكلية خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية الأولية، بهدف تعزيز التغطية الصحية ‏الشاملة وتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات.‏

الصحة النفسية ركيزة للتعافي والتماسك المجتمعي

أكد معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الورشة تُعقد بمشاركة ممثلين عن ‏منظمة الصحة العالمية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وتستمر مدة يومين.‏

وأشار الخطيب إلى أن الصحة النفسية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التماسك المجتمعي ودعم التعافي واستعادة الإنتاجية، ‏مؤكداً أن دمج خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان ضمن الرعاية الصحية الأولية يمثل استثماراً حقيقياً في الإنسان ‏السوري وقدرته على التعافي والإنتاج والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.‏

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير هذه الخدمات تدريجياً، بما يضمن وصولها إلى جميع المواطنين وفق معايير الجودة ‏والعدالة، مشيراً إلى تأسيس مجلس الصحة النفسية والإدمان برئاسة وزارة الصحة، وعضوية وزارات الدفاع والداخلية ‏والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم العالي، إضافة إلى الهيئة الوطنية للمفقودين ونقابة الأطباء، ليشكل إطاراً ‏وطنياً للتنسيق والتخطيط في هذا المجال.‏

تطوير الخدمات وتخفيف العبء عن المشافي

من جهته، أوضح مدير إدارة الصحة النفسية الدكتور وائل الراس أن الورشة تناولت التوصيف الوظيفي وبناء القدرات، ‏إضافة إلى القرار التنظيمي رقم 8/ت المعني بدمج خدمات الصحة النفسية في مستويات الرعاية الأولية والمجتمعية، بهدف ‏التوصل إلى توافق حول آليات العمل والتدريب والإحالة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المشافي النفسية وتسهيل وصول ‏المواطنين إلى الخدمات التخصصية.‏

وأشار الراس إلى أن مستويات الرعاية تستهدف فئات سكانية مختلفة، حيث تُخصص الفئة (أ) للتجمعات التي يقل عدد ‏سكانها عن 5000 نسمة عبر نقاط طبية، والفئة (ب) للتجمعات التي يتراوح عدد سكانها بين 5000 و10000 نسمة، فيما ‏تستهدف الفئة (ج) التجمعات التي يزيد عدد سكانها على 15000 نسمة.‏

وأضاف: إن عدد المراكز الصحية في سوريا يبلغ نحو 1700 مركز، تم تفعيل 1400 منها، مع خطط للوصول إلى ما بين ‌‏3000 و3500 مركز، بما يضمن تغطية مختلف المناطق السورية.‏

التوصيف الوظيفي لأول مرة

بدوره، أوضح مسؤول الصحة النفسية في مكتب دمشق بمنظمة الصحة العالمية الدكتور نبيل سمرجي أن الورشة تناقش ‏هيكلية الخدمات وفق القرار التنظيمي رقم 8/ت الجاري تعديله، لتشمل المدارس والمراكز المجتمعية والمشافي.‏

وأكد سمرجي أن التوصيف الوظيفي لمهن التمريض النفسي والإرشاد النفسي والاختصاص الاجتماعي وعلم النفس السريري ‏سيُنجز للمرة الأولى في سوريا، بما يضمن تقديم خدمات أكثر عدالة وفاعلية، ويعزز وصولها إلى مختلف شرائح المجتمع ‏ضمن أطر زمنية تراعي الإمكانات البشرية والمالية المتاحة.‏

وأشار إلى أن غياب التوصيف الوظيفي لهذه المهن كان يؤدي إلى تقديم خدمات غير مؤطرة، موضحاً أن اعتماد التوصيف ‏الوظيفي بالتوازي مع القرار التنظيمي سيحدد المهام والخدمات المطلوبة لكل فئة (أ، ب، ج) ‏وفق الاحتياجات والتعداد ‏السكاني، مع ضمان وجود نظام إحالة متكامل من المجتمع إلى العيادات التخصصية، والاستفادة من متطوعين مجتمعيين ‏مدربين ضمن برامج علمية تتناسب مع السياق السوري.‏

وتأتي هذه الجهود ضمن الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام 2026-2028، التي أطلقتها وزارة الصحة في ‏دمشق في الخامس عشر من كانون الأول، والهادفة إلى إعادة بناء النظام الصحي بقيادة الوزارة، وتعزيز التنسيق والاستثمار ‏والمساءلة، وصولاً إلى نظام صحي موحد وعادل ومستدام.‏