ورشة متخصصة لمراجعة خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الأولية في سوريا

دمشق-سانا
ركزت ورشة عمل متخصصة نظمتها وزارة الصحة، أمس الأحد، في صالة نقابة المعلمين بالمزة، على مراجعة القرار التنظيمي رقم 8/ت الخاص بهيكلية خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية الأولية، بهدف تعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات.
الصحة النفسية ركيزة للتعافي والتماسك المجتمعي
أكد معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الورشة تُعقد بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وتستمر مدة يومين.
وأشار الخطيب إلى أن الصحة النفسية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التماسك المجتمعي ودعم التعافي واستعادة الإنتاجية، مؤكداً أن دمج خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان ضمن الرعاية الصحية الأولية يمثل استثماراً حقيقياً في الإنسان السوري وقدرته على التعافي والإنتاج والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير هذه الخدمات تدريجياً، بما يضمن وصولها إلى جميع المواطنين وفق معايير الجودة والعدالة، مشيراً إلى تأسيس مجلس الصحة النفسية والإدمان برئاسة وزارة الصحة، وعضوية وزارات الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم العالي، إضافة إلى الهيئة الوطنية للمفقودين ونقابة الأطباء، ليشكل إطاراً وطنياً للتنسيق والتخطيط في هذا المجال.
تطوير الخدمات وتخفيف العبء عن المشافي
من جهته، أوضح مدير إدارة الصحة النفسية الدكتور وائل الراس أن الورشة تناولت التوصيف الوظيفي وبناء القدرات، إضافة إلى القرار التنظيمي رقم 8/ت المعني بدمج خدمات الصحة النفسية في مستويات الرعاية الأولية والمجتمعية، بهدف التوصل إلى توافق حول آليات العمل والتدريب والإحالة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المشافي النفسية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات التخصصية.
وأشار الراس إلى أن مستويات الرعاية تستهدف فئات سكانية مختلفة، حيث تُخصص الفئة (أ) للتجمعات التي يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة عبر نقاط طبية، والفئة (ب) للتجمعات التي يتراوح عدد سكانها بين 5000 و10000 نسمة، فيما تستهدف الفئة (ج) التجمعات التي يزيد عدد سكانها على 15000 نسمة.
وأضاف: إن عدد المراكز الصحية في سوريا يبلغ نحو 1700 مركز، تم تفعيل 1400 منها، مع خطط للوصول إلى ما بين 3000 و3500 مركز، بما يضمن تغطية مختلف المناطق السورية.
التوصيف الوظيفي لأول مرة
بدوره، أوضح مسؤول الصحة النفسية في مكتب دمشق بمنظمة الصحة العالمية الدكتور نبيل سمرجي أن الورشة تناقش هيكلية الخدمات وفق القرار التنظيمي رقم 8/ت الجاري تعديله، لتشمل المدارس والمراكز المجتمعية والمشافي.
وأكد سمرجي أن التوصيف الوظيفي لمهن التمريض النفسي والإرشاد النفسي والاختصاص الاجتماعي وعلم النفس السريري سيُنجز للمرة الأولى في سوريا، بما يضمن تقديم خدمات أكثر عدالة وفاعلية، ويعزز وصولها إلى مختلف شرائح المجتمع ضمن أطر زمنية تراعي الإمكانات البشرية والمالية المتاحة.
وأشار إلى أن غياب التوصيف الوظيفي لهذه المهن كان يؤدي إلى تقديم خدمات غير مؤطرة، موضحاً أن اعتماد التوصيف الوظيفي بالتوازي مع القرار التنظيمي سيحدد المهام والخدمات المطلوبة لكل فئة (أ، ب، ج) وفق الاحتياجات والتعداد السكاني، مع ضمان وجود نظام إحالة متكامل من المجتمع إلى العيادات التخصصية، والاستفادة من متطوعين مجتمعيين مدربين ضمن برامج علمية تتناسب مع السياق السوري.
وتأتي هذه الجهود ضمن الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام 2026-2028، التي أطلقتها وزارة الصحة في دمشق في الخامس عشر من كانون الأول، والهادفة إلى إعادة بناء النظام الصحي بقيادة الوزارة، وتعزيز التنسيق والاستثمار والمساءلة، وصولاً إلى نظام صحي موحد وعادل ومستدام.