3 وفيات و30 إصابة جراء حوادث سير وحرائق في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

دمشق-سانا

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 30 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات ال 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الأربعاء بوقوع 16 حادث سير أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 28 آخرين، مشيراً إلى أن الفرق قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 123حريقاً في عموم سوريا، اثنان منها في الحقول والمحاصيل الزراعية، و121 حريقاً متفرقاً في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، حيث قامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لشخصين وأخمدت الحرائق وبرّدت أماكنها.

وأعاد الدفاع المدني التذكير بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وتوفي 4 أشخاص وأصيب 16 أول أمس، جراء ‏حرائق وحوادث في سوريا‎.‎