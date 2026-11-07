المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 7 من تشرين الثاني 2026

دمشق:

1 – فعالية للأطفال بعنوان (أحب كتابي “حملة شارك كتابك”) تتضمن تبادل قصص وحكايات ومسرحية ورسماً ونشاطات متنوعة، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – ورشة للأطفال بعنوان (الحافلة الثقافية)، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

3 – ورشة بعنوان (أصدقاء الكتاب) يليها مسابقة كتابة قصة قصيرة، بإشراف الأستاذة رهام الشعار والمهندسة لبنى حداد، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

4 – عرض أفلام الأطفال المترجمة والمدبلجة “الباندا الأحمر الكبير” و”أمنية”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4:00 عصراً، والساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – محاضرة بعنوان (اقرأ.. أهمية القراءة وأثرها في بناء الإنسان والمجتمع)، يلقيها الدكتور أيمن شعباني، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

6 – محاضرة بعنوان (القراءة المثمرة أهميتها ومعوقاتها ومآسيها “من يصنع القارئ”، يلقيها الدكتور بسام بنيان، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

7- ندوة بعنوان (الكتاب أداة للوعي والتمكين)، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

8 – عرض أفلام “ولا كان على البال”، و”مطلوب عائلياً”، و”فيريتي”، و”سقوط الحوت”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة رسم وتلوين للأطفال بعنوان (رسم طائر)، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (قراءة الكتاب وأثرها في قراءة الحياة)، يلقيها الأستاذ محمد عيسى القاضي، في قاعة البلدية بالمحطة الثقافية في الضمير، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 – مشروع ارتجال لصف التمثيل والمسرح (A) بعنوان (فنجان)، في مسرح بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

1 – أصبوحة أدبية منوعة يشارك فيها نخبة من أدباء حمص، في صالة كاتدرائية الروح القدس بحمص، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – ندوة بعنوان (مستقبل الكتاب والنشر في سوريا)، بمشاركة الدكتور عبد الرحمن بيطار والأستاذة عبير النحاس، في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي بحمص، الساعة الـ 5:00 مساءً.

حماة:

1 – محاضرة بعنوان (المرأة المسلمة ونور النبوة “خطوات عملية لحياة طيبة مع من حولنا”)، تقدمها الأستاذة فادية أدهم الخضري، في قاعة المحاضرات بمديرية الثقافة في حماة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – عرض الفيلم الكوميدي الأمريكي “دوبلكس”، في سينما سَلَمية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

1 – ورشات رسم وأشغال ومسرح وكورال وفنون شعبية وتراثية (صناعة القش)، بإشراف وتدريب الأساتذة زهور أحمد، وبانا صقور، ومريم حامد، وبشرى جمعة، وطلال الحلبي، وحسن نصر، وآية حطاب، وغياث كابر، وأنس حرفوش، والحرفية نظمية إسماعيل، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، من الساعة الـ 10:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 2:00 ظهراً.

2 – عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المدبلجة “هوبرز”، و”زوتوبيا 2″، و”ليلو وستيتش”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

3 – العرض المسرحي التفاعلي “المقهى” – نتاج ورشة تلاقي طرطوس، في بيت الحرير بدريكيش، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

4 – العرض المسرحي التفاعلي “المقهى” – نتاج ورشة تلاقي طرطوس، في المسرح القومي بطرطوس، الساعة الـ 5:30 مساءً.

اللاذقية:

1 – ملتقى شعري للأطفال بعنوان (كتب وأشعار)، يقدمه فريق المركز الثقافي، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – نشاط للأطفال يتضمن مسرح خيال الظل وفيلماً سينمائياً بعنوان “الخروف شون”، في مسرح دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

حلب:

1 – ورشة دعم نفسي بعنوان (فقدان الشغف “من الانطفاء إلى الاشتعال”)، تلقيها الدكتورة رندة حجازي، في مقر منتدى الكواكبي للحوار الثقافي بحلب، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

2 – عرض أفلام “اللوحة”، و”ولا كان على البال”، و”بويونا 2″، و”مطلوب عائلياً”، و”خلي بالك من نفسك”، و”سقوط الحوت”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 1:00 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

دير الزور:

1 – ورشة عمل بعنوان (أساسيات الحاسوب)، يقدمها الأستاذ حمزة السليمان، في المحطة الثقافية بالشعفة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

2 – ورشة بعنوان (المرجعية الحضارية الجامعة لثلاثة أنهار في سوريا)، يقدمها فريق رواة الثقافي التطوعي، في المركز الثقافي بدير الزور، الساعة الـ 6:00 مساءً.