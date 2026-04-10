دوام إضافي في مكاتب السورية للبريد خلال العطل لتسهيل صرف الرواتب وخدمة المراجعين

دمشق-سانا

تواصل المكاتب والصالات التابعة للمؤسسة السورية للبريد في مختلف المحافظات، تقديم خدماتها خلال أيام العطل “الأسبوعية والرسمية”، عبر دوام إضافي، في خطوة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات العامة وتلبية متطلبات المراجعين، ولا سيما في المناطق الريفية.

وأوضح مدير عام المؤسسة عماد الدين حمد في تصريح لـ سانا، اليوم الجمعة، أن اعتماد الدوام الإضافي يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاقها بما يلبي متطلبات المراجعين، ويعزز كفاءة العمل في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المؤسسة بضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع، وخاصة مع بدء صرف رواتب المتقاعدين، بما يسهم في تسهيل حصولهم على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

آلية إعلان المكاتب المناوبة وتوزيعها

وبيّن حمد أن المؤسسة تعتمد آلية واضحة للإعلان عن المكاتب البريدية المناوبة، حيث يتم نشر قائمة بها يوم الخميس من كل أسبوع لتقديم خدماتها خلال عطلتي الجمعة والسبت، إضافة إلى الإعلان عنها قبل العطل الرسمية، وذلك عبر منصات المؤسسة الرسمية، لافتاً إلى أن توزيع هذه المكاتب يتم وفق خطة مدروسة تضمن تغطية جغرافية شاملة وتخفيف الضغط عن المراكز الرئيسية.

تغطية شاملة في ريف دمشق بنظام التناوب

من جانبه، أوضح مدير مديرية بريد ريف دمشق المهندس محمد العلي، أن العمل خلال العطل يتم وفق نظام تناوب بين المكاتب البريدية لتغطية كامل جغرافية المحافظة، ما يتيح للمواطنين، وخاصة المتقاعدين، الحصول على خدماتهم ضمن مناطقهم دون الحاجة للتوجه إلى مراكز المدن.

وأشار العلي إلى أن عدد المكاتب البريدية في ريف دمشق يبلغ خمسين مكتباً، يتم تقسيمها على أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية، حيث تعمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، فيما تبقى الصالة الرئيسية في مبنى المديرية بضاحية الشام مفتوحة بشكل دائم خلال أيام العطل.

تخفيف الازدحام وأعباء التنقل

وأعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه الإجراءات، مؤكدين أنها أسهمت في تخفيف الازدحام وتقليل أعباء التنقل، وخاصة لكبار السن والمتقاعدين.

وأشار المتقاعدان محمود عمرو وعلي بلال، إلى أن استمرار تقديم الخدمات خلال العطل يعكس اهتمام المؤسسة بتقديم الخدمات، فيما رأت هبة عبد الكريم أن هذه الخطوة تضمن استمرارية الخدمات في مختلف الظروف وتحسن من جودتها.

وأعلنت المؤسسة السورية للبريد، أمس الخميس، عن مواعيد الدوام الإضافي لأيام اليوم الجمعة، والسبت والأحد المقبلين في عدد من المكاتب البريدية، وذلك حرصاً منها على استمرارية تقديم الخدمات وتخفيف الازدحام.