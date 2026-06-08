الهيئة العامة للمنافذ ترفع جاهزيتها في منفذ نصيب لاستقبال الحجاج العائدين براً

درعا-سانا

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رفع جاهزيتها إلى أعلى المستويات في منفذ نصيب الحدودي، استعداداً لاستقبال الحجاج السوريين العائدين براً، وذلك في ضوء الظروف الأمنية الراهنة، وتوقف حركة الطيران مؤقتاً في المطارات السورية.



وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش في تصريح اليوم الإثنين، أن القرار جاء عقب تحويل مسار الرحلات المخصصة لعودة الحجاج إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، مؤكداً استنفار كامل الكوادر العاملة في منفذ نصيب على مدار 24 ساعة لتأمين عبور الحجاج، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان وصولهم بسلاسة وطمأنينة.



وأشار علوش إلى أن نحو 700 حاج من المتوقع وصولهم على متن الرحلتين اللتين تمت إعادة جدولتهما مساء اليوم، مبيناً أن الهيئة اتخذت إجراءات تنظيمية وخدمية لتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير أفضل ظروف الاستقبال.



كما لفت إلى التنسيق المباشر مع وزارة الأوقاف التي أمنت حافلات لنقل الحجاج من مطار الملكة علياء إلى محافظات دمشق وحلب وبقية المحافظات الرئيسية، بمعدل يتراوح بين 35 و40 حاجاً في كل حافلة.



وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق اليوم إعادة جدولة رحلتين مخصصتين لعودة الحجاج السوريين، وتحديد وجهتهما إلى مطار الملكة علياء الدولي، موضحةً أن القرار جاء نتيجة المستجدات الإقليمية، وتمديد القيود المفروضة على الحركة الجوية في الأجواء السورية، ومؤكدةً استمرار متابعة أوضاع جميع الرحلات وإبلاغ الحجاج وذويهم بأي مستجدات تباعاً.