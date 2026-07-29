حماة.. متطوعو منصة “بُناة” يشاركون في أرشفة وثائق المصالح العقارية

حماة-سانا

أعلنت مديرية المصالح العقارية في محافظة حماة مشاركة عدد من المتطوعين المسجلين عبر منصة “بُناة” التابعة لوزارة التنمية الإدارية، بهدف معالجة النقص في الكادر الوظيفي وتسريع عمليات الأرشفة الإلكترونية.

وأوضح مدير السجل العقاري في حماة صهيب قصاب في تصريح نشرته وزارة التنمية الإدارية في قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الاستعانة بالمتطوعين جاءت للمساعدة في أرشفة الوثائق السجلية غير الحساسة وترميم الفهارس، مؤكداً أن هذه التجربة تركت أثراً إيجابياً على سير العمل في المديرية.

من جانبهم بين المتطوعون أن التقديم تم عبر تطبيق المنصة بعد إرفاق الأوراق المطلوبة وإجراء مقابلة شفهية، لتبدأ بعدها مرحلة العمل الميداني في الأرشفة والترميم.

وأشاروا إلى تعاون كادر مديرية المصالح العقارية معهم في التدريب والدعم الفني، لافتين إلى أن مرونة ساعات الدوام سهّلت التوفيق بين العمل التطوعي وحياتهم اليومية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تمكين الشباب وتوسيع معرفتهم بالعمل المؤسسي الحكومي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الإدارية وحفظ الأرشيف العقاري.