الاتصالات تعلن نتائج الاستجابة الطارئة لدعم خدمات الشبكة في المنطقة الشرقية‎‎ ‎

دمشق-سانا



تواصل وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات متابعة أعمال الاستجابة الطارئة لارتفاع منسوب نهر الفرات في المنطقة ‏الشرقية، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، تضمن أول تحديث ميداني حول نتائج الإجراءات المتخذة منذ إطلاق الاستجابة ‏يوم أمس الخميس، ان الفرق الفنية والجهات المشغلة، سجلت حتى الآن النتائج التالية‎: ‎

‏-تجاوز عدد المستفيدين من الباقات المجانية على شبكتي سيريتل و‎ MTN ‎ أكثر من مليون مستفيد، شملت أكثر من 2.6 ‏مليون دقيقة مكالمات مجانية، وأكثر من 36 تيرابايت من بيانات الإنترنت، بما في ذلك مكالمات واتساب والتطبيقات ‏المماثلة‎. ‎

‏-‌‎ ‎تم تفعيل التجوال المحلي بين شبكتي سيريتل وMTN ‎ بما يساهم في تعزيز استمرارية التغطية والخدمة في المناطق ‏المتأثرة‎. ‎

‏-‌‎ ‎تم إرسال رسائل توعية وإرشاد بطلب من وزارة الطاقة إلى أكثر من مليون مشترك على الشبكتين الخليويتين، تتضمن ‏معلومات وإرشادات مرتبطة بالوضع الطارئ‎. ‎

‏-استمرار عمل غالبية محطات الاتصالات الخليوية في المنطقة، رغم الظروف الميدانية الاستثنائية‎. ‎

‏-المباشرة بتفعيل محطتين جديدتين في مناطق التجمعات السكانية البديلة، إضافة إلى محطة متنقلة في منطقة البغيلة، بريف ‏دير الزور‎. ‎

‏-‌‎ ‎العمل على رفع سعات النقل عبر مسارات الحماية الميكروية في محوري البوكمال والميادين، لتعزيز الاعتمادية واستيعاب ‏الحركة المتزايدة‎. ‎

‏-‌‎ ‎تخصيص فرق تدخّلٍ سريعٍ من قبل شركتي الخليوي تعمل على مدار الساعة لأعمال الصيانة، ومراقبة أداء الشبكة، وتعزيز ‏السعات عند الحاجة‎. ‎

وأكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الفني على مدار الساعة مع الجهات المشغلة ‏وكل الشركاء المعنيين، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة، لضمان استمرارية خدمات الاتصالات ودعم أهلنا في المنطقة ‏الشرقية خلال هذه الظروف، متمنية لهم السلامة والأمان.‏

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أعلنت أمس الخميس، اتخاذ إجراءات طارئة لتعزيز جاهزية خدمات الاتصال في ‌‏المناطق المتأثرة بالفيضانات في المنطقة الشرقية، وذلك في إطار متابعة تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات‎. ‎