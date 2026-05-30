الاتصالات تعلن نتائج الاستجابة الطارئة لدعم خدمات الشبكة في المنطقة الشرقية‎‎ ‎

دمشق-سانا
تواصل وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات متابعة أعمال الاستجابة الطارئة لارتفاع منسوب نهر الفرات في المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، تضمن أول تحديث ميداني حول نتائج الإجراءات المتخذة منذ إطلاق الاستجابة يوم أمس الخميس، ان الفرق الفنية والجهات المشغلة، سجلت حتى الآن النتائج التالية:
-تجاوز عدد المستفيدين من الباقات المجانية على شبكتي سيريتل و MTN أكثر من مليون مستفيد، شملت أكثر من 2.6 مليون دقيقة مكالمات مجانية، وأكثر من 36 تيرابايت من بيانات الإنترنت، بما في ذلك مكالمات واتساب والتطبيقات المماثلة.
- تم تفعيل التجوال المحلي بين شبكتي سيريتل وMTN بما يساهم في تعزيز استمرارية التغطية والخدمة في المناطق المتأثرة.
- تم إرسال رسائل توعية وإرشاد بطلب من وزارة الطاقة إلى أكثر من مليون مشترك على الشبكتين الخليويتين، تتضمن معلومات وإرشادات مرتبطة بالوضع الطارئ.
-استمرار عمل غالبية محطات الاتصالات الخليوية في المنطقة، رغم الظروف الميدانية الاستثنائية.
-المباشرة بتفعيل محطتين جديدتين في مناطق التجمعات السكانية البديلة، إضافة إلى محطة متنقلة في منطقة البغيلة، بريف دير الزور.
- العمل على رفع سعات النقل عبر مسارات الحماية الميكروية في محوري البوكمال والميادين، لتعزيز الاعتمادية واستيعاب الحركة المتزايدة.
- تخصيص فرق تدخّلٍ سريعٍ من قبل شركتي الخليوي تعمل على مدار الساعة لأعمال الصيانة، ومراقبة أداء الشبكة، وتعزيز السعات عند الحاجة.
وأكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الفني على مدار الساعة مع الجهات المشغلة وكل الشركاء المعنيين، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة، لضمان استمرارية خدمات الاتصالات ودعم أهلنا في المنطقة الشرقية خلال هذه الظروف، متمنية لهم السلامة والأمان.
وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أعلنت أمس الخميس، اتخاذ إجراءات طارئة لتعزيز جاهزية خدمات الاتصال في المناطق المتأثرة بالفيضانات في المنطقة الشرقية، وذلك في إطار متابعة تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات.