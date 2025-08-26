تربية درعا تبحث تجهيز المرافق والتشكيلات الإدارية والصفية استعداداً للعام الجديد

درعا-سانا

بحث مدير التربية والتعليم في درعا محمد الكفري مع رؤساء الدوائر ومعاونيه لشؤون التعليم الأساسي والمهني، استعدادات العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في الحادي والعشرين من أيلول القادم.

وناقش المجتمعون سبل النهوض بالعملية التعليمية، وتأمين كل مستلزماتها، وتجهيز المرافق الخدمية، وإنجاز التشكيلات الإدارية والصفية وملء الشواغر، وكل ما يلزم قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.

كما تطرق المجتمعون إلى المواضيع المتعلقة بدورة تأهيل وتدريب الأطر التربوية، وبرنامج التدريب على الوسائل التعليمية التي جرت مؤخراً، بهدف تطوير قدرات الكوادر التوجيهية والتعليمية في المحافظة.

وأكد مدير التربية والتعليم ضرورة تكامل الجهود ومضاعفة العمل لضمان الجاهزية التامة، مشدداً على أهمية الالتزام بالخطة الموضوعة ومتابعة تنفيذها بما يحقق مصلحة التلاميذ والطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية حددت موعد بدء العام الدراسي القادم 2025-2026 في الـ 21 من أيلول القادم في جميع المدارس الرسمية والخاصة وما في حكمها بجميع أنواعها ومستويات مراحلها.