ورشة تدريبية حول إدارة المشاريع التنموية في حماة ‏‏

‏حماة-سانا‏

يشارك 20 متدرباً من مديري المشاريع والبرامج والإدارات والمديريات ‏ورؤساء الأقسام والدوائر ‏في محافظة حماة، بأعمال الورشة التدريبية التي ‏تقيمها مديرية التنمية الإدارية بالمحافظة، تحت عنوان “إدارة المشاريع ‏التنموية “.‏

وتتضمن الورشة التي انطلقت الأحد الماضي وتختتم غداً الخميس 25 ‏ساعة تدريب في مواضيع الإدارة المالية والخطط ومهام الكوادر البشرية ‏وإدارة المشاريع التنموية. ‏

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء أوضح المدرب في الورشة ‏مصطفى السيد محمد أن الورشة تهدف إلى تطوير الكوادر الإدارية في ‏المؤسسات الحكومية في المنهاج التدريبي الرابع، خلال هذا العام، الذي يعالج ‏إدارة المشاريع الاحترافية وفق الدليل السادس، المتضمن مراحل تصميم ‏المشروع والإدارة المالية والخطط اللازمة، وتقييم الاحتياجات وخطط ‏المخاطر، ومهام الكوادر البشرية.‏

بدوره بين رئيس دائرة بناء القدرات في مديرية التنمية الإدارية بحماة ضياء ‏مواس أن الورشة تتضمن تدريبات مكثفة للمشاركين، تهدف إلى رفع كفاءة ‏العمل وإطلاعهم على أحدث مفاهيم وأساليب علم الإدارة المتعلقة بالمشاريع ‏التنموية.‏

من جانبه أكد مدير التنفيذ في المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة حسام ‏حرون أنه استفاد من جلسات الورشة في مجالات إعداد وتصميم وتنفيذ ‏المشاريع والمسار الزمني لها والتعرف على مصفوفة المخاطر.‏

وأشارت رئيسة دائرة التخطيط والمتابعة في مديرية البيئة المهندسة نوره ‏الجيجكلي إلى أن برنامج الورشة التدريبي ساهم في تعريفها بكيفية حل ‏المشكلات الفنية التي تعترض مشروعات عملها، كمعالجة القمامة والأنقاض ‏وتلوث المياه واتخاذ الخطوات المطلوبة لحلها وآلية طرحها على المنظمات ‏الدولية الداعمة لتمويل تنفيذها.‏

وكانت مديرية التنمية الإدارية بحماة أقامت نهاية نيسان الماضي ندوة ‏بعنوان”تحديات القيادة وفجوة التنفيذ”، بمشاركة المديرين في عدد من ‏المؤسسات الحكومية في المحافظة.‏