ورشة تدريبية حول إدارة المشاريع التنموية في حماة ‏‏

حماة-سانا
يشارك 20 متدرباً من مديري المشاريع والبرامج والإدارات والمديريات ورؤساء الأقسام والدوائر في محافظة حماة، بأعمال الورشة التدريبية التي تقيمها مديرية التنمية الإدارية بالمحافظة، تحت عنوان “إدارة المشاريع التنموية “.
وتتضمن الورشة التي انطلقت الأحد الماضي وتختتم غداً الخميس 25 ساعة تدريب في مواضيع الإدارة المالية والخطط ومهام الكوادر البشرية وإدارة المشاريع التنموية.
وفي تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء أوضح المدرب في الورشة مصطفى السيد محمد أن الورشة تهدف إلى تطوير الكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية في المنهاج التدريبي الرابع، خلال هذا العام، الذي يعالج إدارة المشاريع الاحترافية وفق الدليل السادس، المتضمن مراحل تصميم المشروع والإدارة المالية والخطط اللازمة، وتقييم الاحتياجات وخطط المخاطر، ومهام الكوادر البشرية.
بدوره بين رئيس دائرة بناء القدرات في مديرية التنمية الإدارية بحماة ضياء مواس أن الورشة تتضمن تدريبات مكثفة للمشاركين، تهدف إلى رفع كفاءة العمل وإطلاعهم على أحدث مفاهيم وأساليب علم الإدارة المتعلقة بالمشاريع التنموية.
من جانبه أكد مدير التنفيذ في المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة حسام حرون أنه استفاد من جلسات الورشة في مجالات إعداد وتصميم وتنفيذ المشاريع والمسار الزمني لها والتعرف على مصفوفة المخاطر.
وأشارت رئيسة دائرة التخطيط والمتابعة في مديرية البيئة المهندسة نوره الجيجكلي إلى أن برنامج الورشة التدريبي ساهم في تعريفها بكيفية حل المشكلات الفنية التي تعترض مشروعات عملها، كمعالجة القمامة والأنقاض وتلوث المياه واتخاذ الخطوات المطلوبة لحلها وآلية طرحها على المنظمات الدولية الداعمة لتمويل تنفيذها.
وكانت مديرية التنمية الإدارية بحماة أقامت نهاية نيسان الماضي ندوة بعنوان”تحديات القيادة وفجوة التنفيذ”، بمشاركة المديرين في عدد من المؤسسات الحكومية في المحافظة.