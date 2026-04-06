وزارة الطوارئ تفتتح مركزاً جديداً للدفاع المدني في جرمانا بريف دمشق

دمشق-سانا

افتتحت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، اليوم الإثنين، مركزاً جديداً للدفاع المدني في مدينة جرمانا بريف دمشق، ضمن خطتها الوطنية في تقديم الخدمات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، وضمان سرعة الاستجابة وفعالية التدخل في مواجهة الطوارئ والكوارث.

وجرى الافتتاح بحضور مدير الدفاع المدني السوري منير مصطفى، ومدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق شادي الحسن، ومعاون مدير منطقة الغوطة الشرقية محمد طه، إلى جانب فعاليات أهلية من المدينة.

خدمات متعددة

وأوضح الحسن في تصريح لمراسلة سانا، أن المركز الجديد سيقدم خدمات الإسعاف والبحث والإنقاذ والإطفاء، إلى جانب الأعمال الخدمية الأخرى التي تسهم في تعزيز الواقع الخدمي، مثل فتح الطرقات وإزالة الأنقاض وآثار الكوارث، بما يدعم سرعة التعافي بعد وقوعها.

وأشار الحسن إلى الأهمية الكبيرة لمركز جرمانا، نظراً للكثافة السكانية العالية في المدينة، التي يزيد عدد سكانها على مليون ونصف المليون نسمة، ما يجعلها بحاجة ماسة إلى خدمات طوارئ متكاملة للتعامل مع الحوادث اليومية، كحرائق وحوادث السير والحالات الإسعافية.

خطة انتشار متكاملة

كما أكد الحسن أن افتتاح مراكز الدفاع المدني في ريف دمشق، يشكل خطوة مهمة ضمن خطة انتشار عملياتية متكاملة وضعتها المديرية، لضمان سرعة الوصول إلى مختلف الحوادث والطوارئ في جميع مناطق المحافظة.

وذكر الحسن أن عدد مراكز الطوارئ والدفاع المدني في ريف دمشق بلغ حتى الآن 17 مركزاً، إضافة إلى 6 نقاط متقدمة تقدم خدمات الطوارئ، مع خطة مستقبلية لافتتاح المزيد من المراكز، بما يضمن تحسين سرعة الاستجابة وتوسيع نطاق التغطية.

ولفت الحسن إلى أن المديرية تعمل حالياً بكوادر كافية في عدد من المراكز، مع وجود خطة قريبة لتوظيف كوادر جديدة في مختلف مراكز ريف دمشق، عبر إطلاق روابط مخصصة لاستقطاب أصحاب الكفاءات الراغبين بالانضمام إلى مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث.

ويأتي افتتاح المركز الجديد في إطار جهود وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لتحقيق انتشار مدروس لمراكزها على كامل الجغرافيا السورية، ضمن خطة وطنية شاملة تعتمد على تقييم الاحتياجات وتوزيع الموارد، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التدخل في مواجهة الطوارئ والكوارث.

وكانت الوزارة افتتحت سابقاً مراكز للدفاع المدني في عدد من المحافظات، وتخطط خلال الفترة القادمة لافتتاح مراكز جديدة، في إطار بناء منظومة متكاملة تخدم جميع المواطنين على امتداد الأراضي السورية.