قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في محيط قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات انطلقت من تل أبو غيثار باتجاه قرية صيدا الحانوت حيث توقفت في منطقة المعكر الواقعة غرب القرية قبل أن تنسحب منها.

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من أربع آليات عسكرية توغلت في وقت سابق اليوم، عبر بوابة تل الجلع باتجاه محيط بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق قذائف الهاون والمدفعية، وغيرها من الممارسات الإجرامية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.